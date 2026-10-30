مصر تستهدف الوصول لأفضل 12 دولة عالميًا في جودة الطرق بحلول 2030.. تفاصيل

أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أن مصر شهدت طفرة كبيرة في شبكة الطرق والخدمات المرورية خلال السنوات الـ 11 الماضية، مشيرًا إلى التطور الذي شهدته البنية التحتية للطرق، سواء من حيث أطوال الشبكة أو جودة الطرق ووسائل تحقيق السلامة المرورية.

وأوضح أن أطوال شبكة الطرق في مصر ارتفعت من 24.5 ألف كيلومتر إلى نحو 31 ألف كيلومتر، لافتًا إلى أن هذا التطور انعكس على ترتيب مصر عالميًا في جودة الطرق، حيث كانت تحتل المركز 118 عالميًا عام 2014، ثم تقدمت إلى المركز 18 في عام 2024.

مصر تستهدف المركز الـ12 عالميًا في جودة الطرق بحلول 2030

وأضاف الخبير المروري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تحت السيطرة»، المذاع على قناة «TEN»، تقديم الإعلامي حسن محفوظ، أن مصر تستهدف الوصول إلى المركز الـ12 عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030، مؤكدًا أن هناك توجهًا لاستخدام أحدث التقنيات والأجهزة لضبط السرعات والحد من المخالفات المرورية.

رادارات حديثة تغطي 70% من الطرق

ولفت إلى انتشار الرادارات الحديثة في الشوارع والطرق، موضحًا أنها تغطي نحو 70% من الطرق، وتسهم في إلزام قائدي السيارات بالسرعات المقررة والحد من تجاوز السرعة.

وأشار إلى أن هذه المنظومة أسهمت في تعزيز الالتزام بقواعد المرور، ومنها ارتداء حزام الأمان، فضلًا عن تطبيق المخالفات على استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، بما يدعم إجراءات السلامة ويحافظ على أرواح المواطنين.