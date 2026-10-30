وزير الخارجية الفرنسي: أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي تشكل تحديًا للسلام والأمن الدوليين

حذر وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، من أن المخاطر المرتبطة بأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي لم تعد تندرج في إطار الخيال العلمي؛ بل أصبحت تشكل تحديًا حقيقيًا للسلام والأمن الدوليين.

وأكد بارو، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، عقب مشاركته اليوم الجمعة، في اجتماع عبر تقنية الفيديو بشأن الذكاء الاصطناعي، ضرورة وضع قواعد مشتركة وآليات تضمن الالتزام بها.

وأشار إلى أن فرنسا طرحت هذه القضية في 23 سبتمبر الماضي أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من خلال دعوة عدد من كبرى شركات التكنولوجيا للمشاركة في اجتماع للمجلس، للمرة الأولى.

وأضاف أن بلاده ستواصل جهودها من أجل تعزيز الشفافية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحسين آليات تقييم مخاطره، وضمان مساءلة الجهات الفاعلة في هذا المجال عن تصرفاتها.

كما وجه وزير الخارجية الفرنسي الشكر إلى الرئيس الفنلندي ورئيس الوزراء النرويجي على تنظيم هذا الاجتماع، الذي تناول سبل إخضاع الذكاء الاصطناعي المتقدم للرقابة.