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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا تنفذ موجة صغيرة من الهجمات ضد جنوب إيران

غارة أمريكية - أرشيفي
غارة أمريكية - أرشيفي
محمود نوفل

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن الولايات المتحدة أجرت موجة صغيرة من الغارات الجوية ضد جنوب إيران الليلة الماضية، مستهدفة القاعدة البحرية في بندر جاسك ومنصة إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن في جزيرة قشم.

وفي وقت لاحق أفادت وكالة فارس، الإيرانية قبل قليل بسماع دوي انفجارات من جهة البحر قرب سيريك وجزيرة قشم، مضيفة أنها قد تكون ناجمة عن طلقات تحذير لسفن مخالفة بمضيق هرمز.
 

وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري اعترضت مقاتلة معادية في منطقة قشم، وأجبرتها على مغادرة المجال الجوي

إيران القاعدة البحرية في بندر جاسك جزيرة قشم أمريكا

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