إيران .. اعتراض طائرة معادية في سماء قشم

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بنجاح الدفاعات الجوية الإيرانية في اعتراض طائرة معادية في سماء "قشم".

وفي وقت سابق من اليوم ؛ قال مسؤول مطلع لوكالة رويترز للأنباء، إن ‌الوسطاء ‌القطريين ​عادوا ‌إلى ⁠طهران ​اليوم الجمعة ⁠في إطار المساعي للتوصل ⁠إلى اتفاق ‌بين ‌الولايات ​المتحدة ‌وإيران.

وأضاف ‌المسؤول أن محادثات ‌الوساطة تجري بالتنسيق مع ⁠واشنطن.

وذكر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ‌الخميس، ‌أن ​طهران ‌أبلغت شروطها إلى ​الوسطاء مراراً وبوضوح، وإنه لا يمكن إحراز تقدم ‌إلا ‌إذا ​تمت تلبية ‌شروطها ‌السبعة.

وأضاف قاليباف، عبر منصة إكس، أن سياسة العصا والجزرة لن تُجدي ‌نفعاً مع إيران.

وقدمت إيران مقترحها في منتصف سبتمبر ، بعد انهيار وقف مؤقت لإطلاق النار. وتشمل شروطها، إلى جانب مطالب أخرى، رفع الحصار الأمريكي عن موانئها، وإلغاء العقوبات على صادراتها النفطية، ووقف الأعمال القتالية على جميع الجبهات في المنطقة.

ميدانياً أيضاً، أعلنت إيران أنها أسقطت طائرتين مسيرتين عسكريتين أمريكيتين، الأولى من طراز «إم كيو-1 بريداتور» فوق شرق مضيق هرمز، والثانية طائرة مسيرة أصغر في إيران.