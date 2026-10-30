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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير أمن معلومات يحذر من أحدث أساليب الاحتيال الإلكتروني.. الروابط المشبوهة وأكواد التحقق

الاحتيال الإلكتروني
الاحتيال الإلكتروني
البهى عمرو

حذر الدكتور محمد عزام خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، من تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني وانتشار وسائل جديدة تستهدف سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، مؤكدًا أن عمليات الاحتيال لم تعد عشوائية بل تقف وراءها منظمات إجرامية تدرس سيكولوجية المستخدم وتستغل نقاط ضعفه ورغبته في الحصول على عروض أو خدمات مغرية لدفعه إلى ارتكاب أخطاء تعرض حساباته للاختراق.

وأوضح عزام، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن أبرز وسائل الاحتيال تعتمد على استدراج المستخدمين للضغط على روابط مجهولة أو مشاركة أكواد التحقق من خلال رسائل تبدو في ظاهرها موثوقة، مشددًا على ضرورة عدم التعامل مع أي روابط غريبة حتى لو أُرسلت من أشخاص معروفين طالما أن محتواها يثير الشك لأن الإحساس الزائف بالأمان أثناء استخدام الإنترنت قد يدفع المستخدم إلى الإفصاح عن بياناته دون إدراك المخاطر.

وأشار خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات إلى أن المستخدم الذي يتعرض لاختراق حساباته على منصات التواصل الاجتماعي يجب عليه تقديم شكوى مباشرة إلى المنصة المعنية واتباع إجراءات استعادة الحساب المتاحة، مع ضرورة الاستمرار في متابعة الشكوى والتواصل مع الدعم الفني حتى استعادة الحساب، محذرًا من أن التأخر في اتخاذ الإجراءات قد يؤدي إلى فقدان الحساب بصورة نهائية.

وأضاف «عزام» أن حماية الحسابات والبيانات الشخصية تتطلب قدرًا مستمرًا من الحذر، لافتًا إلى أهمية تغيير كلمات المرور بصورة دورية وعدم مشاركة بيانات الدخول أو أكواد التحقق مع الآخرين والتعامل بوعي مع الخدمات الرقمية، مؤكدًا أن الإنترنت والهواتف المحمولة يمثلان سلاحًا ذا حدين ويمكن الاستفادة من مزاياهما مع الالتزام بإجراءات الحماية والأمان.

تكنولوجيا المعلومات اكسترا الاحتيال الإلكتروني

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