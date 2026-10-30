أبغض إسرائيل وهذا حقي.. المصري محمد صبري سليمان يواجه السجن مدى الحياة بعد هجومه على إسرائيليين في أمريكا

عادت قضية محمد صبري سليمان المواطن المصري الذي هاجم عدد من الإسرائيليين خلال تجمع بوسط مدينة بولدر الأمريكية العام الماضي، إلي الواجهة بعدما قالت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس أنه أقر بالذنب أمام المحكمة في تهم اتحادية تتعلق بجرائم كراهية.

مصري هاجم الإسرائيليين في أمريكا

وحسب وكالة أسوشيتد برس، قالت وزارة العدل الأمريكية إن الرجل الذي ألقى قنابل حارقة على تجمع مؤيد لإسرائيل في ولاية كولورادو العام الماضي، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بينهم امرأة توفيت لاحقا، أقر اليوم الخميس بذنبه في تهم اتحادية تتعلق بجرائم كراهية.

ويقضي محمد صبري سليمان (47 عاما)، وهو مواطن مصري، بالفعل عقوبة السجن مدى الحياة بعد ‌إقراره بالذنب في مايو في أكثر من 100 تهمة على مستوى الولاية، من بينها القتل العمد من الدرجة الأولى.

وقالت وزارة العدل إن سليمان أقر بالذنب في تسع تهم تتعلق بجرائم كراهية وثلاث تهم تتعلق بمتفجرات أمام محكمة اتحادية في دنفر. وتصل العقوبة على هذه التهم إلى السجن مدى الحياة بعد أن قرر ممثلو الادعاء الاتحاديون عدم المطالبة بعقوبة الإعدام.

وينص اتفاق الإقرار بالذنب على الحكم على سليمان بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى 50 عاما. ومن المقرر النطق بالحكم عليه في السابع من يناير كانون الثاني.

وقالت وزارة العدل في بيان "أقر المتهم بأنه ⁠ارتكب الهجوم بسبب الديانة اليهودية الفعلية أو المتصورة والأصل القومي الإسرائيلي الفعلي أو المتصور للمجموعة التي استهدفها".

وأقر سليمان بإلقاء زجاجتي مولوتوف على مشاركين في تجمع بوسط مدينة بولدر في أول يونيو 2025. وكان ذلك التجمع أقامه إسرائيليون تضامنا مع رهائن احتجزتهم حركة المقاومة الفلسطينية حماس بعد هجوم طوفان الأقصي.

وقال ممثلو الادعاء إن سليمان كان يهتف "فلسطين حرة" بينما كانت تشتعل القنابل الحارقة التي ألقاها على الحشد خارج مبنى محكمة بلدية في قلب منطقة بيرل ستريت التجارية الشهيرة في بولدر

وعند إقراره بالذنب أمام محكمة الولاية قبل نحو ستة أشهر، وصف سليمان جرائمه بأنها تتعارض مع "تعاليم الإسلام"، وأكد أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه اليهود.

ومضى معربا عن أسفه إزاء "آلاف الأسر التي فقدت أفرادا من عائلاتها في فلسطين وغزة"، وقال إن "العدو هو الصهيونية"، وأضاف أنه يعارض إسرائيل وهذا حقه.

وحددت ‌السلطات في ⁠كولورادو 29 ضحية، بينهم 14 أصيبوا بحروق أو جروح أثناء الفرار، و15 كانوا قريبين بما يكفي لاعتبارهم مستهدفين بمحاولات قتل، وتوفيت إحدى الضحايا، وهي كارين دايموند البالغة من العمر 82 عاما، متأثرة بإصابتها في وقت لاحق من ذلك الشهر، بينما نجا زوجها رغم إصابته بحروق خطيرة.