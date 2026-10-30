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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار بالقاهرة والمحافظات وشبورة صباحية.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الجمعة

حالة الطقس
حالة الطقس
أخبار البلد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، حيث يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، فيما يتحول إلى مائل للبرودة وحتى بارد خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية.

شبورة مائية كثيفة صباحا

وحذرت هيئة الأرصاد قائدي المركبات من تكون شبورة مائية في الفترة من (4 إلى 9 صباحاً) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

خريطة سقوط الأمطار اليوم:

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً (بنسبة حدوث 30% تقريباً) على فترات متقطعة.

جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى: تشهد فرصاً ضعيفة جداً لسقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 10% تقريباً)، وقد تمتد إلى مناطق من شمال الصعيد ومناطق من (حلايب وشلاتين) على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 27 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 25 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 28 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 32 درجة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية القاهرة مائل للبرودة درجة الحرارة العظمى

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