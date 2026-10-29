أمطار وحرارة.. الأرصاد الجوية: طقس الجمعة متقلب وتحذير من الشبورة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 30 أكتوبر 2026.

قالت الأرصاد الجوية فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية علي فيس بوك إن غدا الجمعة يسود طقس مائل للحرارة الى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس غدا الجمعة 30 أكتوبر 2026

وتابعت أن حالة طقس الجمعة تسود شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من والي مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وحول تساقط الامطار أكدت الارصاد الجوية وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً بنسبة حدوث %30% تقريباً على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت إلي وجود فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة بنسبة حدوث %10% تقريباً على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مناطق من حلايب - شلاتين على فترات متقطعة.