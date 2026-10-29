قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من برج البرلس إلى دبي.. ميار عثمان بطلة تحدي القراءة العربي
محمد موسى: تحرك الرئيس السيسي في موسكو يعكس رؤية مصر لحماية الأمن القومي وتعزيز المصالح الوطنية
بعد رفع الفائدة.. البنك المركزي يكشف تفاصيل جديدة عن معدلات النمو
مصطفى بكري: الرئيس السيسي لم يستلم ريفيرا الشرق.. والبلد كانت تعبانة والإخوان كملوا عليها
تحويل الـ1000 جنيه بكام؟.. رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي اليوم
ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم قطارين في إسبانيا إلى 74 قتيلا
البنتاجون يحقق في هجوم سيبراني وراء أعطال بعدة قواعد عسكرية
الرئيس السيسي يغادر موسكو متوجها إلى العاصمة المجرية بودابست
ساعات تفصلنا عن التوقيت الشتوي.. أهمية تغيير الساعة والفوائد الاقتصادية
الرئيس السيسي يغادر موسكو متوجها إلى العاصمة المجرية بودابست
اللجنة المصرية بغزة: مصر تكسر شبح المجاعة في غزة بقوافل الدقيق وتشغيل المخابز
مصطفى بكري: احترام الدستور وتداول السلطة يعكسان قوة الدولة.. والشعب صاحب القرار في اختيار من يحكمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة.. إلى أين وصل سعر الدولار ؟

سعر الدولار اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة
سعر الدولار اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة
رانيا أيمن

يشهد سعر الدولار حالة من الترقب في البنوك المصرية اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، حيث يترقب المواطنون حركة سعر الدولار عقب قرار البنك المركزي المصري، وذلك بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026 رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس بما يعادل 1%، وذلك خلال اجتماعها السابع لعام 2026، في خطوة مفاجئة للسوق، حيث يعد هذا الرفع هو الأول منذ مارس 2024.

الدولار يتماسك وسط استمرار التوترات بالشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط

وبموجب القرار، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، كما ارتفع سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.

سعر الدولار اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026 في البنوك

شهد سعر الدولار اليوم استقرارا في البنوك المصرية عقب قرار المركزي برفع الفائدة.

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 56.090 جنيه للشراء و 56.190 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك HSBC نحو 56.089 جنيه للشراء و 56.196 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصر

وسجل سعر الدولار في QNB الأهلي والبنك العقاري المصري العربي نحو 56.070 جنيه للشراء و 56.170 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 56.00 جنيه للشراء و 56.100 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي والبنك المصري الخليجي والمصرف المتحد نحو 55.990 جنيه للشراء و 56.090 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 55.987 جنيه للشراء و 56.123 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB وبنك الكويت الوطني وبنك التعمير والإسكان نحو 55.970 جنيه للشراء و 56.070 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك البركة وبنك الإسكندرية نحو 55.950 جنيه للشراء و 56.050 جنيه للبيع.

الدولار الدولار مقابل الجنيه المصري البنك المركزي المصري أسعار الفائدة سعر الدولار اليوم سعر الدولار في البنوك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

شهادات الادخار في بنكي الاهلي ومصر

بعد رفع المركزي للفائدة.. أفضل بدائل شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

سعر العملات الأجنبية

بعد رفع الفائدة.. العملات الأجنبية تصعد.. سعر الدولار واليورو في البنوك الآن

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

بعد رفع الفائدة 100 نقطة أساس لأول مرة منذ 2024.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

فلوس

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

ترشيحاتنا

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الخميس 29 أكتوبر 2026

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الخميس 29 أكتوبر 2026

موعد معاشات نوفمبر 2026.. أماكن الصرف وتفاصيل زيادة 15%

موعد معاشات نوفمبر 2026.. أماكن الصرف وتفاصيل زيادة 15%

وظائف للصيادلة برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف للصيادلة برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم

بالصور

دراسة تكشف مفاجأة عن القطط وأصحابها.. علاقة بـ«هرمون الحب» والسعادة وتقليل التوتر

العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها

دراسة تحذر: مشروب يستهلكه المراهقون بكثرة مرتبط بمشكلات نفسية وتغيرات في نمو المخ

شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار في الفرن.. وجبة غنية بالنكهات

طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟.. خبراء يكشفون مفاجأة

هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد