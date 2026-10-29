بعد رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة.. إلى أين وصل سعر الدولار ؟

يشهد سعر الدولار حالة من الترقب في البنوك المصرية اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، حيث يترقب المواطنون حركة سعر الدولار عقب قرار البنك المركزي المصري، وذلك بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026 رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس بما يعادل 1%، وذلك خلال اجتماعها السابع لعام 2026، في خطوة مفاجئة للسوق، حيث يعد هذا الرفع هو الأول منذ مارس 2024.

وبموجب القرار، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، كما ارتفع سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.

سعر الدولار اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026 في البنوك

شهد سعر الدولار اليوم استقرارا في البنوك المصرية عقب قرار المركزي برفع الفائدة.

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 56.090 جنيه للشراء و 56.190 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك HSBC نحو 56.089 جنيه للشراء و 56.196 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في QNB الأهلي والبنك العقاري المصري العربي نحو 56.070 جنيه للشراء و 56.170 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 56.00 جنيه للشراء و 56.100 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي والبنك المصري الخليجي والمصرف المتحد نحو 55.990 جنيه للشراء و 56.090 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 55.987 جنيه للشراء و 56.123 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB وبنك الكويت الوطني وبنك التعمير والإسكان نحو 55.970 جنيه للشراء و 56.070 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك البركة وبنك الإسكندرية نحو 55.950 جنيه للشراء و 56.050 جنيه للبيع.