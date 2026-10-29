بنك الاستثمار الأوروبي يخصص 90 مليون دولار لدعم مشروع دندرة للطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء بقنا

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) تقديمه تمويلاً يصل إلى 90 مليون دولار بمساهمة من "الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس" (EFSD+)، لدعم المرحلة الأولى من مشروع "دندرة" للطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين الطاقة بالبطاريات في محافظة قنا.

وبحسب بيان للبنك اليوم الخميس؛ تتضمن المرحلة الأولى محطة للطاقة الشمسية بقدرة 569 ميجاوات، ونظاماً لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 100 ميجاوات/ساعة، لتزويد شركة "مصر للألومنيوم" (EgyptAlum) بالكهرباء المتجددة بموجب اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة.

ويأتي هذا المشروع -الذي يُعدّ جزءاً رئيسياً من مبادرة "البوابة العالمية" (Global Gateway) للاتحاد الأوروبي- لدعم هدف مصر المتمثل في توليد 42% من احتياجاتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030، كما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ومبادرة التعاون في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة عبر البحر الأبيض المتوسط ​​(T-MED).

وتتألف المرحلة الأولى من محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 569 ميجاوات (ذروة) ونظام مرتبط بها لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 100 ميجاوات/ساعة.

وسيتولى تطوير المشروع وإنشاؤه وتشغيله وصيانته شركة "دندرة للطاقة الشمسية" (Dandara Solar Power S.A.E.)، وهي شركة مشروع مملوكة لشركة "سكاتك" (Scatec ASA) النرويجية المتخصصة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة (بصفتها المطور الرئيسي).

وستقوم المحطة بتزويد شركة "مصر للألومنيوم" (EgyptAlum) -أكبر منتج للألومنيوم في مصر- بالكهرباء المتجددة بموجب اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة. وتُدعم التزامات الدفع الخاصة بشركة "مصر للألومنيوم" بضمان من وزارة المالية المصرية.

ووفقاً لتقديرات أولية، من المتوقع أن يولد المشروع حوالي 1500 ميجاوات/ساعة في عام تشغيله الأول، حيث يقوم بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، بدعم من الاتحاد الأوروبي، بتمويل هذا المشروع بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وبنك التنمية الأفريقي (AfDB).

ويُعد هذا التمويل نموذجاً بارزاً على قوة نهج "فريق أوروبا" (Team Europe)؛ إذ يعمل بنك الاستثمار الأوروبي، جنباً إلى جنب مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل شركات أوروبية في شمال أفريقيا، مما يسهم في زيادة كبيرة في توليد الطاقة المتجددة في مصر.

وقالت جيلسومينا فيليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُمثّل مشروع ’دندرة‘ خطوة هامة إلى الأمام في مسيرة التحول الأخضر في مصر؛ فمن خلال الجمع بين توليد الطاقة الشمسية على نطاق واسع وتقنيات تخزين الطاقة بالبطاريات، سيوفر المشروع كهرباء متجددة وموثوقة للصناعة المصرية، ويقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويدعم إنتاج الألمنيوم بطرق أكثر نظافة."

وأضافت أن هذا المشروع -الذي يندرج ضمن مبادرة ’البوابة العالمية‘ (Global Gateway)- يعد مثالاً على قدرة الشركاء الأوروبيين والأفارقة على حشد تمويل طويل الأجل لاستثمارات مناخية ذات أثر ملموس.

من جهته، قال تيري بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" (Scatec): "يأتي مشروع ’دندرة‘ استكمالاً لما حققته ’سكاتك‘ مؤخراً في مشروع ’أوبيليسك‘ (Obelisk)؛ حيث نوفر الآن الطاقة المتجددة مباشرة للصناعة المصرية على نطاق واسع."

وأوضح أن دعم كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي، يعكس قوة المشروع وسجل إنجازات سكاتك في مصر، متابعا "نحن فخورون بتنفيذ مشروع بارز آخر في بلد أصبح واحداً من أهم أسواقنا، ونعتز بالثقة التي توليها مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية الرائدة لشركة ’سكاتك‘ كشريك لها".

بدورها، قالت أنجيلينا أيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر: "يجمع مشروع ’دندرة‘ بين الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة بالبطاريات، وإزالة الكربون من القطاع الصناعي، في استثمار محوري لمصر، وهو يبرز الدور الجوهري للاتحاد الأوروبي في ضمان استثمارات مؤسسات التمويل الدولية، ويوضح كيف يمكن للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والممولين الدوليين دعم جهود إزالة الكربون من قطاع صناعي حيوي على نطاق واسع".

وأضافت "سيعمل المشروع على تعزيز منظومة الطاقة المتجددة في البلاد، مع تمكين شركة ’مصر للألمنيوم‘ (EgyptAlum) من إنتاج الألمنيوم ببصمة كربونية أقل، ومن خلال ’الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس‘ (EFSD+) ومبادرة ’البوابة العالمية‘ (Global Gateway)، يفخر الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في هذا المشروع الطموح، مما يعزز تعاوننا الاستراتيجي مع مصر في مجالي الطاقة والمناخ".

وأشارت إلى أن المشروع يدعم طموح مصر في توليد 42% من احتياجاتها من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، كما يتماشى المشروع مع "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ومبادرة التعاون في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة عبر البحر الأبيض المتوسط ​​(المعروفة اختصاراً بـ T-MED).

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الإنشاءات في القريب العاجل، على أن تنطلق العمليات التجارية في أبريل 2028.

وأنجز القائمون على المشروع مؤخراً محطة طاقة شمسية كهروضوئية ضخمة مماثلة، تقع بجوار الموقع الجديد، وذلك قبل الموعد المحدد؛ مما يمنحهم خبرة عملية لا تضاهى في هذا المجال.