تشكيل بيراميدز في مواجهة وادي دجلة

أعلن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز.

ويحل وادي دجلة ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: محمود صابر - مصطفى فتحي - مهند لاشين - محمود زلاكة - ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى زيكو

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - خالد عوض - إياد العسقلاني - أحمد عبد القادر - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - حامد حمدان - عودة فاخوري - يوسف أوباما