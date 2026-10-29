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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فتش عن المرأة.. نواب أرمينيون يتبادلون اللكمات داخل البرلمان (فيديو وصور)

خنافة داخل برلمان أرمينيا
خنافة داخل برلمان أرمينيا
خاطر عبادة

تحول نقاش حاد حول وعد انتخابي مثير للجدل إلى شجار جماعي في البرلمان الأرميني، حيث تبادل النواب من الحزب الحاكم والمعارضة اللكمات والركلات في اشتباك تم بثه مباشرة على الهواء.

مقترح إنشاء وزارة للمرأة

 

وقع الحادث خلال مناقشة انتخاب عضو في ديوان المحاسبة، بعد أن أشار النائب تارون تشاخويان، عضو حزب العقد المدني الحاكم، إلى تصريح أدلى به أحد أقارب زعيم المعارضة ناريك كارابيتيان قبل الانتخابات، وتعلق باقتراح إنشاء "وزارة مستقلة تُعنى بشؤون المرأة" في حال وصول المعارضة إلى السلطة.

وبحسب وكالة الأنباء الأرمينية "أرمينبرس"، ذكّر تشاخويان كارابيتيان بأن ابن عمه لم يعتذر بعد عن التصريح.

من المنصة إلى الاشتباك بالأيدي

ورد كارابيتيان، الذي يقود فصيل أرمينيا القوية المعارض، في البداية من مقعده قبل أن يقترب من المنصة، مما أدى إلى مواجهة مباشرة.

وتحولت المشادة الكلامية إلى عراك عنيف استخدم فيه النواب قبضاتهم وأقدامهم، وامتد الشجار إلى ردهة البرلمان، حيث كافح رجال الأمن وزملاؤهم النواب للفصل بين المتشاجرين، وسط سماع ألفاظ نابية خلال المواجهة.

رئيس البرلمان يحمّل المعارضة المسؤولية

وفي وقت لاحق، حمّل رئيس البرلمان روبن روبينيان كارابيتيان المسؤولية الرئيسية عن الحادث، قائلاً إنه راجع لقطات الحوار خلال الاستراحة ولم يجد أي تصريحات مسيئة في خطاب تشاخويان.

وقال روبينيان، بحسب الوكالة الأرمينية: "يا سيد كارابيتيان، لقد فشلت في ضبط انفعالاتك، وأدليت بتصريحات مسيئة من مقعدك، ثم نهضت وحاولت ضرب تارون تشاخويان"، مضيفاً أن النائب المعارض غارنيك دافتيان هو من ضرب تشاخويان فور اندلاع الشجار.

وأكد روبينيان أنه سمح عمداً باستمرار البث المباشر حتى يتمكن الجمهور من رؤية ما يحدث داخل البرلمان.

إصابات وملابس ممزقة وسيارة إسعاف

وعقب الاشتباك، وصلت سيارة إسعاف إلى مبنى البرلمان، وأفادت التقارير بأن النائب المعارض أندرانيك جيفورجيان كان ينزف من أنفه، بينما تمزقت ملابس زميله النائب روبن مخيتاريان.

أرمينيا برمان أرمينيا وزارة للمرأة اشتباك بالأيدي

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