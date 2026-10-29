إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 83 لسنـة 2026 مجلـس الـوزراء الذي ينص على أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قــــــرر:

(المــادة الأولى) إسقاط الجنسية المصرية عن بيشوى فايز حنين حنا - من مواليد أسيوط بتاريخ 27/1/1997، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة بالقوة.

(المــادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة جمادى الأولى سنة 1448 هـ (الموافق 12 أكتوبر سنة 2026 م).