قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب إحاطة بشأن حقيقة «عيش الحبة الكاملة» ومطالب برقابة حاسمة على مكوناته وأسعاره
وزراء إعلام الخليج يرفعون سلاح القانون في مواجهة المحتوى المسيء
الإحصاء: 6.8 % ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية إلى روسيا خلال 8 أشهر
الخليج على خط النار.. تحذير أمريكي من انفجار المواجهة مع إيران بعد انتخابات نوفمبر
القومي لحقوق الإنسان يناقش أوضاع المواقع الإلكترونية الساعية لتوفيق أوضاعها
حريق بسفينة في مضيق هرمز على بعد 9 أميال بحرية شمال خصب في سلطنة عمان
تعرّف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 29-10-2026
الدولار يستقر فوق 56 جنيهًا في بداية تعاملات الخميس بالبنوك
وزيرا التنمية المحلية والتعليم العالي يتابعان تنفيذ تمثال مجدي يعقوب بالجيزة
إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين
مظاهرات في إسرائيل تُطالب بتشكيل حكومة "يهودية - عربية" مشتركة
وزير الداخلية يقرر إبعاد أردني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز لأصدقاء الزوج المتوفى زيارة أرملته؟.. عطية لاشين يوضح

د. عطية لاشين
د. عطية لاشين
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من سائلة تقول في رسالتها: «لقد توفي زوجي، وله أصدقاء يرون أن من الوفاء له بعد وفاته أن يزوروني في بيتي من وقت إلى آخر، فهل يجوز لي أن أسمح لهم بذلك؟».

وأجاب الدكتور عطية لاشين عن السؤال، موضحًا أن الوفاء للزوج بعد وفاته من الأخلاق الكريمة، وله صور متعددة، منها الدعاء له، وصلة رحمه، والإحسان إلى أهله، والحفاظ على ذكراه الطيبة، مشيرًا إلى أن الوفاء الحقيقي ينبغي أن يكون متوافقًا مع أحكام الشرع، وألا يتضمن ما يفتح أبواب الريبة أو الفتنة.

وأضاف لاشين أن العداوة بين الإنسان والشيطان عداوة قديمة ومتأصلة، وقد حذر الله سبحانه وتعالى منها في كتابه الكريم، حيث قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾.

واستشهد عضو لجنة الفتوى بالأزهر بقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾، وكذلك قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾.

وأوضح لاشين أن الإنسان لكي ينتصر على وساوس الشيطان ومكائده، عليه أن يستعيذ بالله منه، ويتسلح بالإيمان والتقوى، ويخالف وساوسه، ويبتعد عن المواطن التي يخشى على نفسه فيها الوقوع في المعصية، مؤكدًا أن الوقاية من أسباب الفتنة خير من الندم بعد الوقوع فيها.

حكم زيارة أصدقاء الزوج المتوفى لأرملته

وتابع الدكتور عطية لاشين أن أصدقاء الزوج المتوفى إذا كانوا من الرجال الأجانب عن أرملته، فإن زيارتهم لها على انفراد والجلوس معها في خلوة أمر لا يجوز شرعًا، لما في ذلك من مخالفة النهي النبوي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية.

وأضاف أن الحكم لا يعني تحريم كل زيارة لمجرد أن الزائر رجل أجنبي عن المرأة، إذ إن الزيارة إذا كانت منضبطة بالضوابط الشرعية، وانتفت فيها الخلوة والريبة، وكانت في حدود الحاجة أو المواساة المشروعة، فلا يصح الحكم بتحريمها لمجرد كون الزائر رجلًا أجنبيًا.

وشدد عضو لجنة الفتوى بالأزهر على أن الرغبة في الوفاء للزوج المتوفى لا تبرر تجاوز الأحكام الشرعية، موضحًا أن الوفاء ينبغي أن يكون وسيلة للإحسان وصلة الأهل وتقديم العون، وليس سببًا للدخول في مواقف قد تثير الشبهات أو تفتح بابًا للفتنة.

وأشار لاشين إلى أنه إذا أراد أصدقاء الزوج المتوفى التعبير عن وفائهم لصاحبهم بعد رحيله، فيمكنهم الاطمئنان على أحوال أرملته عن طريق زوجاتهم أو بناتهم، وتفقد احتياجاتها، وتقديم المساعدة والإحسان إليها وإلى أهلها، دون أن يجعلوا من الوفاء ذريعة لتجاوز حدود الشرع.

واختتم الدكتور عطية لاشين إجابته بالتأكيد على أن الوفاء الحقيقي ليس مجرد شعار يرفعه الإنسان، وإنما هو سلوك محمود يوافق أحكام الشرع، ويحفظ الحقوق، ويصون الأعراض، ويجنب الإنسان مواطن الشبهات والفتن، داعيًا إلى أن يكون الإحسان إلى الزوج المتوفى وأسرته في إطار ما يرضي الله سبحانه وتعالى.

عطية لاشين ارملة الزوج وفاة الزوج لجنة القتوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل يتم تأجيل الفصل الدراسي الثاني في المدارس؟.. تربوي يحسم الجدل

اسعار باقات الانترنت الارضي

مجانًا .. موعد تفعيل ضعف باقة الإنترنت الأرضي

المقاولون العرب

بعد الخسارة من الزمالك.. لاعب المقاولون العرب يعلن انتقاله للأهلي رسميا

وزارة الداخلية

عطل ورسالة صوتية للإخلاء.. الداخلية تكشف حقيقة حريق مول مصر بـ 6 أكتوبر

مشاهد داخل المطبخ

بيغسلوا ويصفّوا الفراخ في البلاعة.. فيديو يُثير الجدل داخل مطبخ محل كشري ومطالب بالتحقيق

شمس البارودي

مشهد دفنهما لا يفارق ذاكرتي.. شمس البارودي أمام قبر زوجها حسن يوسف ونجلها: كلكم ستزورون المقابر

شيكو بانزا

أنا من عائلة محترمة.. شيكو بانزا يصدر بيانًا للرد على اتهامات رواندا

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

نشاط ولقاءات مكثفة لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على هامش مشاركته بحوار التنمية المستدامة بمدريد

أيمن البياع وحسام عفيفي

مركز تحديث الصناعة يتعاون مع شركة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة المصانع

الذهب ـ صورة تعبيرية

الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة.. ماذا يعني هذا للذهب؟

بالصور

أسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

أعراض الفيروسات التنفسية.. 7 علامات تكشف الإصابة ومتى تصبح الحالة خطرا؟

أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟

تويوتا تستعد لمواجهة الثلوج بخمس سيارات معدلة بجنازير ضخمة

سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter

البرقوق.. فاكهة غنية بمضادات الأكسدة وتدعم صحة القلب

البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد