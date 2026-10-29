سعيد الزنط: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفتح آفاقًا للتصنيع والتخزين وإعادة التصدير

أكد سعيد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل فرصة لتعظيم العائد الاقتصادي من الموقع الاستراتيجي للقناة، من خلال التوسع في أنشطة التصنيع والتخزين وإعادة التصدير، بدلًا من الاقتصار على رسوم عبور السفن.

وأوضح الزنط، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن المنطقة الاقتصادية تضم نحو 256 مشروعًا جديدًا، بعائد اقتصادي يقدر بنحو 30 مليار دولار، وفق الأرقام التي استعرضها، مشيرًا إلى أهمية جذب استثمارات الدول الكبرى لتعزيز النشاط الصناعي والتجاري وزيادة فرص العمل.

وأشار إلى أهمية تسريع تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن تنفيذه تأخر بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، رغم الفرص التي يتيحها لتعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا.

وأضاف أن جذب الاستثمارات الدولية يسهم في تحقيق فوائد اقتصادية متعددة، فضلًا عن تعزيز أمن قناة السويس، في ظل ارتباط مصالح المستثمرين والدول باستقرار المنطقة.