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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: اتفاقيات بإنشاء إندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية مصانع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أحمد موسى
أحمد موسى
عادل نصار

أكد الإعلامي أحمد موسى أن إندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية تعتزم إنشاء مصانع ومشروعات صناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة الانتقال من مرحلة الاتفاقيات إلى التنفيذ الفعلي، مع توليه المتابعة المباشرة للمشروعات المتفق عليها مع الدول الثلاث.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه، خلال كل لقاء، بضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الدول الثلاث، مشيرا إلى أن الرئيس سيتولى بنفسه الإشراف المباشر على المشروعات المتفق عليها مع هذه الدول في المنطقة الصناعية بقناة السويس.

وأضاف: «الرئيس السيسي اتفق مع الدول على أن الاتفاقيات ستنتقل إلى التنفيذ، والرئيس عايز المشروعات دي تتم، لو اتعمل شغل الدول دي في مصر هيفرق معانا أوي».

وأوضح أن هناك إرادة سياسية ومشروعات مشتركة، وأن هذه الدول تتفق مع الموقف المصري بشأن السد الإثيوبي، متابعًا: «أهم شيء اتفق عليه التنفيذ.. كيف سيتم تنفيذ هذه المشروعات؟.. هذه المشروعات الرئيس السيسي هيتابعها بنفسه، والرئيس لما يمسك ملف؛ ما يسيبوش، بيكلم كل مسؤول لحد ما ينهي الملف، وكل ملف بيمسكه كأنه ملف أمن قومي».

وتابع: «الله يكون في عون السادة الوزراء المكلفين بمتابعة هذه المشروعات مع الدول الثلاث، عندنا مصانع هتتم من ماليزيا وكوريا وإندونيسيا، في التعليم والذكاء الاصطناعي وصناعة السيارات والزراعة، ولما نتكلم عن تصنيع؛ يعني أيدي عاملة، اللي هما أنتوا، والرئيس السيسي بيشدد على تدريب الأيدي العاملة، وأشاد بالأيدي العاملة المصرية مع قادة هذه الدول».

وأشار إلى أن هناك تدريبا مشتركا لنقل الخبرات بين مصر وتلك الدول، لتدريب المصريين وإكسابهم الخبرات المتوافرة في هذه الدول وغير المتوافرة محليًا.

وتابع أن الأحداث الجارية في المنطقة كانت محل نقاش خلال زيارة الرئيس السيسي للدول الثلاث، بما في ذلك ما وصفه بالعدوان الحوثي الإرهابي الذي تعرضت له السعودية، والعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

وأوضح: «الرئيس السيسي وصل إمبارح بالليل بعد هذه الرحلة للدول الثلاث، وقال تصريحات مهمة جدًا في مطار القاهرة عقب وصوله، وكان حريصًا أن يرسل هذه الرسائل فور وصوله».

وأكمل: «سفريات الرئيس السيسي متعبة جدًا، مفيش عندك وقت تنزل الشارع، لأن الدولة لها طلبات والشعب محتاج حاجات كتيرة جدًا، إحنا بنروح وبنسافر، الرئيس السيسي يسابق الزمن من أجل مستقبل مصر».

وأوضح أن الرئيس السيسي يقدر العمل، موجها الشكر إلى الوفد المرافق له، ولفت في هذا السياق إلى أن بعض المسؤولين يبذلون ساعات عمل طويلة، قائلًا إن هناك من يعمل 20 ساعة، وبعد شكر الرئيس له يعمل 50 ساعة.

وتابع: «الناس اللي حواليك ليهم حق عليك حتى تقول لهم متشكرين، بمجرد ما تقول الكلمة دي؛ الناس تدخل في الجبل».

أحمد موسى إندونيسيا ماليزيا المنطقة الاقتصادية السيسي

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