مقتل شخص وإصابة 20 في انفجار بـ الجليل الأعلى عند الحدود الإسرائيلية مع لبنان

قالت ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن انفجارًا وقع في منطقة الجليل الأعلى، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 20 آخرين، بينهم 4 في حالة خطيرة جدًا، موضحة أن الانفجار وقع خلال رحلة ومسار للتنزه شارك فيهما طلاب في منطقة إصبع الجليل، بين كيبوتس يفتاح ومردخاي، بالقرب من الحدود اللبنانية.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد طبيعة الجسم المتفجر ومصدره، وسط احتمالات بأنه لغم أو قذيفة من مخلفات الحرب أو الجيش الإسرائيلي.

وتابعت، أن وحدة ياهلوم الإسرائيلية المتخصصة في التعامل مع المتفجرات موجودة في موقع الحادث، وتعمل على تمشيط المنطقة وإبطال مفعول المتفجرات، فيما تشارك 3 مروحيات في عمليات إنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اطّلع على تطورات الحادث بحضور المدير العام لنجمة داوود الحمراء إيلي بين، ووزير التربية والتعليم يوآف كيش، وسكرتيره العسكري.

ولفتت إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتداول تساؤلات بشأن ملابسات الانفجار، وما إذا كان أحد الطلاب قد حمل اللغم أو الجسم المشبوه داخل حقيبته، أم أنه عبر فوقه بقدمه فانفجر، مؤكدة أن هذه التفاصيل لم تُحسم بعد، وأن التحقيقات لا تزال مستمرة.