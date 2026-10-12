محمد الباز: أحداث هولندا تثير تساؤلات حول التعامل مع الاعتداء على البعثة الدبلوماسية المصرية

قال الكاتب الصحفي محمد الباز، إن ما وصفه بمحاولات استهداف الدولة المصرية في الخارج والداخل؛ يعكس استمرار تحركات جماعات تستهدف مصر، مشيرًا إلى أن الأحداث الأخيرة في هولندا تفتح باب التساؤلات بشأن “كيفية تعامل السلطات هناك مع الوقائع المرتبطة بالبعثة الدبلوماسية المصرية”، وموقفها من تحركات المصريين الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم لما حدث.

وأوضح الباز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن الواقعة لا ينبغي النظر إليها باعتبارها تصرفًا فرديًا فحسب؛ بل يجب بحث ملابساتها والجهات التي تقف وراء التحركات المرتبطة بها.

واتهم حركة «ميدان» بالوقوف خلف الشاب الذي أثار الأزمة، مشيرًا إلى ضرورة الكشف عن طبيعة الأدوار التي تقوم بها الجهات المرتبطة بالواقعة.

وأضاف أن ما جرى أمام البعثة الدبلوماسية المصرية في هولندا، تضمن تجاوزات لفظية ومحاولة للاعتداء على مبنى السفارة، معتبرًا أن مثل هذه التصرفات تستدعي التعامل معها وفقًا للقانون، بما يضمن حماية المقار الدبلوماسية وصون حرمتها، وعدم السماح بتحول الخلافات السياسية إلى ممارسات تمس المؤسسات الرسمية للدول.

انتقادات للتعامل الأمني مع أحداث السفارة المصرية

وانتقد الكاتب الصحفي طريقة تعامل السلطات الهولندية مع الأحداث، معتبرًا أن هناك تناقضًا بين ما تعلنه من التزامات تتعلق بالحريات وسيادة القانون، وبين الإجراءات التي اتُخذت خلال الواقعة.

وأشار الباز إلى أن حماية البعثات الدبلوماسية تمثل مسؤولية أساسية تقع على عاتق الدولة المضيفة، مؤكدًا ضرورة التحقق من تفاصيل ما جرى، وتحديد مدى التزام الإجراءات الأمنية والقانونية المتخذة بالضوابط المعمول بها.

وشدد على أن التعامل مع أي تجاوزات تستهدف السفارات يجب أن يستند إلى القانون، بعيدًا عن المواقف السياسية أو الانتماءات، لافتًا إلى أن السماح باستمرار مثل هذه الوقائع من شأنه أن يثير مخاوف بشأن سلامة البعثات الدبلوماسية وقدرتها على أداء مهامها بصورة طبيعية.

اعتقال أحمد ناصر يثير تساؤلات بعد تحرك المصريين

وفي سياق متصل، تطرق الباز إلى واقعة توقيف المواطن المصري أحمد ناصر، الذي قال إنه شارك في وقفة للمصريين بهولندا للتعبير عن دعمهم لبلدهم ورفضهم ما اعتبروه تجاوزات بحق البعثة الدبلوماسية المصرية.

وأعرب عن اعتراضه على توقيف ناصر، مشيرًا إلى أن المعلومات التي تحدث عنها خلال المداخلة لم تتضمن إعلانًا واضحًا عن أسباب القبض عليه.

كما طالب بتوضيح ملابسات الواقعة والإجراءات القانونية التي استندت إليها السلطات الهولندية.

واعتبر الباز أن خروج مجموعة من المصريين في تحرك سلمي للتعبير عن موقفهم؛ يجب أن يُنظر إليه في إطار حقهم في التعبير، مع ضرورة التمييز بين الاحتجاج السلمي وأي ممارسات قد تخالف القانون.

وأضاف أن التحرك الذي شهدته هولندا جاء، من وجهة نظره، رد فعل على ما جرى أمام البعثة الدبلوماسية، محملًا الحكومة الهولندية مسؤولية سياسية عن تطورات المشهد.

ودعا إلى التعامل مع الواقعة بصورة تضمن احترام القانون وحقوق جميع الأطراف.

مطالب بتوضيح الموقف الهولندي وحماية البعثات الدبلوماسية

وأكد الكاتب الصحفي أن التطورات الأخيرة تفرض ضرورة تقديم توضيحات بشأن ما حدث، سواء فيما يتعلق بالتصرفات التي استهدفت البعثة الدبلوماسية المصرية أو أسباب توقيف المواطن المصري أحمد ناصر، مشددًا على أهمية إتاحة المعلومات المتعلقة بالإجراءات المتخذة بصورة واضحة.

ولفت إلى أن العلاقات بين الدول لا تقتصر على التعاون السياسي والاقتصادي، بل تشمل أيضًا التزامات متبادلة تتعلق باحترام المؤسسات الرسمية وحماية البعثات الدبلوماسية، بما يضمن عدم تعرضها لأي اعتداء أو تجاوز.

كما انتقد الباز ما وصفه باستغلال بعض الجماعات للأزمات السياسية والاجتماعية لتحقيق أهدافها، معتبرًا أن توظيف الخلافات أو استغلال الأفراد في تحركات تستهدف دولًا بعينها يمثل، وفق رؤيته، تحديًا يتطلب التعامل معه من خلال المسارات القانونية وكشف الحقائق.

واختتم الباز تصريحاته بالتأكيد على رفضه لما وصفه بمحاولات استهداف مصر والإساءة إلى مؤسساتها في الخارج، مشيرًا إلى أن احترام القانون والحريات يجب أن يكون معيارًا ثابتًا في التعامل مع مثل هذه الأحداث، ومطالبًا السلطات الهولندية بتوضيح موقفها من التطورات الأخيرة، بما يسهم في كشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.