أعلنت إدارة ملتقى التميز والإبداع العربي، برئاسة الدكتورة داليا المتبولي، تحديد يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر المقبل موعدًا جديدًا لإقامة حفل الملتقى في نسخته الخامسة، وذلك بعد تأجيله حدادًا على أرواح ضحايا حادث حريق الوراق.

وكان من المقرر إقامة حفل ملتقى التميز والإبداع العربي في نسخته الخامسة اليوم الخميس 26 نوفمبر، إلا أن إدارة الملتقى قررت تأجيله تضامنًا مع أسر الضحايا ومراعاةً لحالة الحزن التي سادت عقب الحادث الأليم.

وأكدت إدارة الملتقى أن تحديد الموعد الجديد يأتي بعد قرار التأجيل، على أن يُقام الحفل يوم الجمعة 4 ديسمبر المقبل، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة ونجوم الفن والإعلام.