ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم الأحد ٢٦ نوفمبر الاجتماع الوزاري الثامن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بصفته رئيساً للجنة العليا.

وذلك بمشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والمستشار/ هاني حنا عازر وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار/ محمد شوقي عياد النائب العام، والدكتورة ايمان كريم رئيسة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور وائل عبد الرازق أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفير/ علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.

صرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي دعا في مستهل الي الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحادث الأليم الذي وقع أمس ٢٥ نوفمبر بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على جميع المصابين.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للجهود التي تبذلها كافة الجهات الأعضاء في اللجنة العليا للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والهادفة لتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطن، تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

كما سلط الوزير عبد العاطي الضوء على الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمتابعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذا عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية للفترة ٢٠٢٧-٢٠٣١، مستعرضاً المشاورات الموسعة مع كافة اصحاب المصلحة وفي مقدمتهم المجلس القومي لحقوق الانسان والمجتمع المدني، ولجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، حول مسودة الاستراتيجية الجديدة، وذلك على ضوء قرب اعتمادها وإطلاقها في الفترة المقبلة.

وأبرز وزير الخارجية الدور الفاعل الذي تقوم به مصر في مختلف المحافل الدولية، لاسيما على ضوء عضويتها الحالية بمجلس حقوق الإنسان، مؤكداً مواصلة الجهود لتكثيف التعاون مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.

من جانبها، استعرضت د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الجهود المبذولة لتنفيذ حزمة من البرامج المتكاملة التي تستهدف التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وهو ما حقق نتائج ملموسة خلال السنوات الأخيرة.

كما أشارت الي تنظيم وزارتا الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والتضامن الاجتماعي، يومي ٢٣ و٢٤ نوفمبر النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبحضور دولة رئيس الوزراء، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على تطوير نظم الحماية الاجتماعية المتكاملة، والارتقاء بالمستوي المعيشي للفرد.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، على استمرار جهود الدولة في تطوير الإطار التشريعي ليتواكب مع الاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مستعرضاً الإصلاحات التشريعية التي تستهدف تعزيز الحقوق المدنية والسياسية وترسيخ ضمانات العدالة.

فيما أكد المستشار هاني حنا عازر وزير شئون المجالس النيابية، على الجهود التي تقوم بها وزارة شئون المجالس النيابية كهمزة الوصل بين البرلمان والجهات الحكومية، وتعزيز الوعي واتاحة المعلومات الكافية حول الجهود المبذولة في الملفات ذات الصلة.

كما أكد المستشار/ محمد شوقي عياد النائب العام، علي ما يكفله القانون والدستور من حماية لحقوق الإنسان، وتوفير الضمانات الواجبة، مستعرضاً الدور الهام الذي تقوم به النيابة العامة من خلال مراجعة ملفات كافة المحبوسين احتياطيا وتكثيف الزيارات التفتيشية الدورية لمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز في مختلف أنحاء الجمهورية، للوقوف على أوضاع المتهمين والمحكوم عليهم، والتحقيق في الشكاوى الواردة اليها للتحقق من حصول الجميع على حقوقهم المقررة قانونًا.

وقد دار نقاش تفاعلي خلال الاجتماع حيث تم تبادل الرؤى حول الجهود التي تضطلع بها الجهات الوطنية للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن تناول التشريعات الجاري العمل عليها والتي تهدف الى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.