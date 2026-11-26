يواصل معرض «ألوان من الفنون» فعالياته بمركز كرمة بن هانئ الثقافي، متحف أحمد شوقي، بمشاركة 8 فنانين تشكيليين يقدمون تجارب متنوعة في عدد من مجالات الفنون البصرية، من بينها النحت التجميعي المعدني، والنحت البارز، والموزاييك، والديجيتال كولاج، والفوتوغرافيا، والتصوير، والجرافيك.

ويضم المعرض أعمال كل من: أحمد مختار، وعمرو أبو زيد، وأسماء عطيو، وسارة حجازي، وشهاب مجدي، وكيرلس شوقي، ومحمد إبراهيم عارف، وهند البميلي، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة، وافتتحه الدكتور محمد حامد، رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

أحمد مختار: أحول الخردة المهملة إلى أعمال فنية

كشف الفنان التشكيلي أحمد مختار عن فلسفة أعماله المشاركة في المعرض، موضحًا أنه يعتمد على إعادة تدوير الخامات المهملة، خاصة قطع خردة السيارات والماكينات وأدوات المطبخ، وتحويلها إلى مشروعات فنية تحمل رؤيته الخاصة.

وقال مختار إن فكرته تقوم على التعامل مع الخامات التي قد ينظر إليها البعض باعتبارها بلا قيمة، وإعادة تقديمها في صورة أعمال فنية، مؤكدًا أن الإهمال لا يعني بالضرورة انتهاء دور الخامة، إذ يمكن استثمارها في إنتاج قطع تحمل أفكارًا ومعاني مختلفة.

وأضاف أنه شارك في المعرض بـ11 قطعة فنية، استغرق العمل عليها نحو عام، مشيرًا إلى أن تجربته في النحت المعدني سبق أن شاركت في المعرض العام، كما عُرضت أعمال له في أحد المعارض الكبرى بالسعودية.

عمرو أبو زيد: بدأت التصوير خلال أزمة كورونا

من جانبه، تحدث الفنان عمرو أبو زيد عن تجربته في التصوير الفوتوغرافي، موضحًا أنه بدأ ممارسة هذه الهواية خلال فترة أزمة كورونا، بعدما اقتنى كاميرا وبدأ في تجربة التصوير داخل منزله.

وأشار أبو زيد إلى أن اهتمامه بالصورة سبق امتلاكه الكاميرا، إذ كان يتابع الأفلام السينمائية العربية والأجنبية ويهتم بتأثير الصورة وطريقة توظيفها، قبل أن يتحول هذا الاهتمام إلى ممارسة فعلية للتصوير.

وأوضح أن أعماله تعتمد على تصوير تفاصيل بسيطة داخل المنزل، مثل الكرسي والمنضدة والحائط، لكنه يحاول تقديمها من خلال رؤيته الجمالية، لافتًا إلى أن الأشياء اليومية قد تحمل معاني أعمق عند اختيار زاوية التصوير وطريقة عرضها.

وأضاف أنه يشارك في المعرض بـ8 صور فوتوغرافية، نفذها باستخدام أدوات إضاءة بسيطة، مع الاستعانة أحيانًا بخلفيات من القماش وقطع خشبية لتكوين مشاهد تشبه الديكور المسرحي، بما يساعده على التعبير عن أفكاره ورؤيته الفنية.

ويستمر المعرض حتى 28 نوفمبر الجاري، بمركز كرمة بن هانئ الثقافي، متحف أحمد شوقي، في 6 شارع أحمد شوقي، خلف برج النيل أمام حديقة الحيوان، كورنيش النيل بالجيزة.