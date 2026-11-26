حرص الفنان اللبناني فضل شاكر على توجيه رسالة إلى الشعب المصري، عقب الأحداث المؤلمة التي شهدها حادث دائري الوراق، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

ونشر فضل شاكر عبر خاصية القصص القصيرة «ستوري» على حسابه بموقع «إنستجرام»، صورة للعلم المصري تتضمن مشاهد للأحداث، وكتب عليها: «بردًا وسلامًا يا مصر».

وكتب فضل شاكر، في رسالته: «قلبي مع أهلي وحبايبي في مصر في هذا المصاب الأليم، ربنا يرحم الضحايا ويصبر أهاليهم ويشفي كل المصابين».

فضل شاكر

من جهة أخرى، يستعد الفنان محمد فضل شاكر لتكرار تجربته الغنائية مع والده الفنان فضل شاكر، من خلال ديو جديد يجمعهما خلال الفترة المقبلة، بعد النجاح الذي حققاه بأغنية «كيفك ع فراقي».

وكشف محمد شاكر، في تصريحات إعلامية، أنهما لم يحددا الأغنية التي سيقدمانها حتى الآن، موضحًا أنهما يستمعان إلى عدد من الأعمال الغنائية لاختيار الأنسب، بما يتناسب مع نجاح تجربتهما الأولى.

وتحدث محمد شاكر عن سعادته بالوقوف إلى جوار والده على المسرح، مؤكدًا أن هذه اللحظة كانت حلمًا يراوده منذ 14 عامًا، وأنه لا يزال يشعر بالدهشة مع كل حفل يجمعهما، رغم تكرار التجربة.

كما أشار إلى أن حفلات فضل شاكر تجمع جمهورًا من مختلف الأعمار، بداية من الأمهات وحتى الأبناء والأحفاد، لافتًا إلى أن عفوية والده وظهوره على طبيعته من أكثر الأمور التي تميزه، وأنه لا يتعمد افتعال مواقف من أجل تصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحيته، تحدث فضل شاكر عن علاقته بنجله، مشيدًا بموقفه إلى جانبه خلال المراحل الصعبة التي مر بها، وقال: «أتمنى أعوضه عن كل اللي مر بيه».

وأبدى فضل شاكر إعجابه بشخصية محمد وطموحه وأفكاره، إلى جانب ذكائه وقدرته على إدارة أعماله الفنية، مؤكدًا تقديره الكبير لمساندته ودعمه.

وعن تفاصيل تعاونهما الأول في أغنية «كيفك ع فراقي»، كشف فضل شاكر أن فكرة تقديم الأغنية بشكل ثنائي جاءت بإصرار من نجله محمد، الذي ظل يطلب منه تنفيذها على مدار 3 سنوات، خلال زياراته المتكررة له.

وأضاف أن محمد جدد طلبه خلال الزيارة الأخيرة، وأصر على غناء الأغنية معه، حتى وافق في النهاية على الفكرة، وتولى الموزع حسام الصعبي توزيع العمل، الذي خرج بالشكل الذي نال إعجابه.