أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن الانتقال من منظومة الدعم السلعي إلى الدعم النقدي يستلزم دراسة متأنية لمختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذه الخطوة، مع ضرورة وضع حماية الفئات الأكثر احتياجًا على رأس أولويات أي تغيير في سياسات الدعم.

وقال معيط، خلال لقاء له لبرنامج “ساعة إقتصاد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن بعض الدراسات تشير إلى أن الدعم النقدي قد يحقق استفادة أكبر لبعض الفئات مقارنة بالدعم العيني، إلا أن تطبيق هذا النظام يتطلب تقييمًا شاملًا للتحديات المحتملة، حتى لا يتحمل المواطنون المستحقون أعباء إضافية نتيجة تغيير آليات تقديم المساندة.

وأشار إلى أن الدعم العيني قد يكون أكثر عرضة لممارسات الفساد مقارنة بالدعم النقدي، الذي يوفر فرصًا أفضل لتوجيه المخصصات المالية إلى المستفيدين بصورة مباشرة، خاصة عند ربط صرف المساعدات بمعايير وشروط واضحة تضمن تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية.

معيط: يجب أقصى استفادة للأسر المستحقة للدعم النقدي

وأضاف أن أهمية هذا النموذج لا تتوقف عند تقديم المساعدات المالية للأسر المستحقة، وإنما تمتد إلى تحسين المؤشرات الاجتماعية والتنموية، من خلال تشجيع التعليم والرعاية الصحية، وضمان توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.