حسم أوليفييه بانتالوني، المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، موقف المدافع المصري محمد عبد المنعم من المشاركة في مواجهة تروا، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الفرنسي موسم 2026-2027.

ويستعد نيس لخوض المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق نتائج إيجابية خلال الفترة الأخيرة، بالفوز في 5 مباريات من أصل آخر 7 خاضها في المسابقة، ليواصل تقدمه في جدول الترتيب، ويعزز طموحاته في المنافسة على المراكز المتقدمة.

موقف محمد عبد المنعم من مباراة نيس وتروا

وأكد بانتالوني جاهزية محمد عبد المنعم وزميله إيلي واهي للمشاركة في المباراة المقبلة، بعدما حصلا على راحة خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقال مدرب نيس، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية، إن «الثنائي أصبح جاهزًا ومتاحًا أمام الجهاز الفني للمشاركة في مواجهة تروا»، وهو ما يمنح الفريق خيارات إضافية قبل اللقاء المرتقب.

وتأتي عودة عبد المنعم في توقيت مهم بالنسبة لـ نيس، الذي يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق انتصار جديد يعزز موقعه في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

مدرب نيس يتحدث عن طموحات الفريق

وتحدث بانتالوني عن تطور مستوى فريقه خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا امتلاك نيس إمكانيات حقيقية، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة عدم فرض ضغوط إضافية على اللاعبين أو وضع أهداف محددة في هذه المرحلة من الموسم.

وأوضح المدير الفني أن الفريق يحتل المركز السابع برصيد 17 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن المركز الرابع؛ وهو ما يعكس قدرته على المنافسة والتقدم في جدول الترتيب، بالنظر إلى المستويات التي قدمها مؤخرًا.

وأضاف أن الجهاز الفني يرغب في الحفاظ على الزخم الإيجابي والروح الجماعية التي ظهر بها اللاعبون خلال المباريات الماضية، مشيرًا إلى أن مواجهة تروا تتطلب تقديم أداء قوي من أجل مواصلة حصد النقاط.

ترتيب نيس وتروا في الدوري الفرنسي

ويدخل نيس المواجهة وهو يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد تروا في المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة.

وأشار بانتالوني إلى أن فريقه تنتظره 3 مباريات في الدوري قبل فترة التوقف المقبلة، مؤكدًا أن الهدف هو إنهاء هذه المواجهات بأفضل مركز ممكن، مع ضرورة استمرار العمل وعدم الاكتفاء بالنتائج التي تحققت حتى الآن.

وتترقب الجماهير ظهور محمد عبد المنعم في مواجهة تروا، بعد تأكيد جاهزيته، في ظل أهمية المباراة بالنسبة لنيس لمواصلة التقدم نحو المراكز المؤهلة للمنافسة الأوروبية.