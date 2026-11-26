نعى حزب الغد، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، ضحايا حادث الوراق الأليم، الذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين، معربًا عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وذويهم، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن الحادث يمثل فاجعة إنسانية مؤلمة أحزنت قلوب المصريين، مشيرًا إلى أن الحزب يتقدم بخالص العزاء إلى أسر الشهداء، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

أرواح المواطنين تظل أغلى ما نملك



وأضاف موسى أن قلوبنا مع كل أسرة فقدت عزيزًا في هذا الحادث الأليم، ومع المصابين الذين يخوضون رحلة العلاج، داعيًا الله أن يمنّ عليهم بالشفاء العاجل، وأن يخفف عن أسرهم آلام هذه المحنة، مؤكدًا أن أرواح المواطنين تظل أغلى ما نملك، وأن التضامن الإنساني في مثل هذه الظروف واجب أصيل.

واختتم رئيس حزب الغد بالتأكيد على خالص المواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء والسلامة لجميع المصابين، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.