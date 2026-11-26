كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بسرقة شاحن دراجة كهربائية "إسكوتر" حال توقفها بأحد الشوارع ببورسعيد.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 /الجارى تبلغ لقسم شرطة الزهور ببورسعيد من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة شاحن دراجة كهربائية "إسكوتر" خاصته حال توقفها أسفل محل سكنه.





أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط (الشاحن المُبلغ بسرقته) .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.