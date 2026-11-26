أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على جانب من فصول قضية مقتل مدير مدرسة الشهيد عاشور بمنطقة طرة في المعادي، بعدما قررت إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 24 يناير المقبل للنطق بالحكم.

بداية واقعة مقتل مدير مدرسة الشهيد عاشور

تعود تفاصيل الواقعة إلى الأول من أغسطس 2026، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بتعرض مدير مدرسة الشهيد عاشور بمنطقة طرة للاعتداء باستخدام سلاح أبيض داخل المدرسة، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصاباته.

وكشفت التحريات أن المتهم كان يعمل خفيرًا بالمدرسة في وقت سابق، قبل نقله إلى مدرسة أخرى، وأنه اعتقد أن المجني عليه كان السبب في إبعاده عن عمله بالمكان.



وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات، توجه المتهم إلى المدرسة حاملًا سلاحًا أبيض، واعتدى على مدير المدرسة بعد خلافات سابقة بينهما، موجهًا إليه عدة طعنات أودت بحياته.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن السلاح المستخدم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات واستمعت إلى أقوال الشهود، وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة وفحص الأدلة الفنية.