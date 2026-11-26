أعلنت النائبة نهال سعيد أبو وافية، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بشرى سارة لأهالي الحجناية ومركز الدلنجات ومحافظة البحيرة، ببدء أعمال التمهيد والرصف لطريق الدلنجات – دمنهور، بمنطقة الحجناية، بعد معاناة طويلة للمواطنين والمسافرين على الطريق.

وأوضحت النائبة أن بدء الأعمال يأتي استجابةً للطلب الذي تقدمت به إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن ضرورة تطوير ورصف هذه المنطقة من الطريق، مشيرةً إلى تواجدها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، برفقة المهندس محمد أمين، رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري بالبحيرة، لمتابعة أعمال التمهيد والرصف على أرض الواقع.

متابعة مطالب المواطنين والعمل على تحسين الخدمات

ووجهت النائبة الشكر والتقدير للمسؤولين التنفيذيين على حسن التعاون والاستجابة، مؤكدةً حرصها على متابعة مطالب المواطنين والعمل على تحسين الخدمات والبنية التحتية بما يسهم في تخفيف معاناتهم.

وأكدت النائبة نهال سعيد أبو وافية أن بدء أعمال الرصف يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء معاناة أهالي المنطقة والمترددين على الطريق يوميًا، خاصة في ظل أهمية هذا الطريق الحيوي الذي يربط بين عدد من مراكز محافظة البحيرة، مشددةً على استمرار متابعتها للأعمال حتى الانتهاء منها وفقًا للمواصفات المطلوبة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويحافظ على سلامتهم.