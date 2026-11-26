أعلنت السلطات الكويتية، عن وفاة مصابين من الجنسية الإيطالية إثر الهجوم الإيراني الذي استهدف منشأة حيوية بالبلد الخليجي اليوم الخميس.

مقتل فنيين إيطاليين في هجوم إيراني بالكويت

وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أن الضحيتين يعملان فنيين مدنيين لدى شركة «راينميتال» الألمانية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، رصد عدد من الطائرات المسيّرة المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، مؤكداً تعامل القوات المسلحة معها.

وأعلن العقيد الركن سعود العطوان أنه تم التعامل مع مسيرات معادية في أجواء البلاد.

وأضاف أن "الهجوم الإيراني" على أحد المواقع الحيوية أدى إلى سقوط شظايا مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، مشيرًا إلى نقل المصابين إلى المستشفى.