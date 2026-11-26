نعى النائب علاء سليمان الحديوي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالوراق ، معربًا عن خالص حزنه وأسفه لهذا الحادث الأليم، مقدمًا بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر المتوفين وذويهم، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل وتمام العافية.

وأكد النائب علاء سليمان الحديوي أن هذا الحادث المؤلم يستوجب تحركًا جادًا ومراجعة شاملة لإجراءات السلامة المرورية على الطرق، مشددًا على ضرورة وضع ضوابط أكثر حسمًا لتنظيم حركة سيارات نقل المواد البترولية والمواد الخطرة وسيارات النقل الثقيل، من خلال تحديد مواعيد زمنية واضحة ومحددة لسيرها، بما يحد من تداخل حركتها مع السيارات الملاكي وسيارات المواطنين، ويقلل من احتمالات وقوع الحوادث.

وطالب عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن بضرورة دراسة تخصيص حارات مرورية مستقلة لسيارات نقل المواد البترولية والخطرة والنقل الثقيل على الطرق الرئيسية، وفقًا لطبيعة كل طريق وإمكاناته الهندسية، مع تشديد الرقابة على الالتزام بالسرعات المقررة، والحمولات القانونية، واشتراطات السلامة والصيانة الدورية، مؤكدًا أن حماية أرواح المواطنين يجب أن تأتي في مقدمة الأولويات.

كما وجه النائب الشكر والتقدير إلى جميع مؤسسات وأجهزة الدولة التي تعاملت بسرعة مع تداعيات الحادث، وقدمت أوجه الدعم والإغاثة للمصابين، وأدت واجبها في التعامل مع الحادث ومتابعة ملابساته، مشيدًا على وجه الخصوص بسرعة تحرك النيابة العامة وإعلانها عن ضبط المتهم وكشف تفاصيل واعترافاته للرأي العام، وهو ما أسهم في تهدئة حالة الغضب والحزن التي انتابت المصريين، وعزز الثقة في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المسؤولين عن الحادث.

وأشاد الحديوي بالمواقف الإنسانية النبيلة التي جسدها أبناء الشعب المصري عقب الحادث، وما أظهروه من شهامة ومروءة وتكاتف، سواء من خلال المبادرة إلى إنقاذ الضحايا والمصابين، أو المساهمة في نقلهم وتقديم المساعدة لهم، أو التوجه للتبرع بالدم، وغيرها من صور التضامن التي عكست أصالة معدن المصريين ووقوفهم بجانب بعضهم البعض في أوقات الشدة.

واختتم النائب علاء سليمان الحديوي تصريحاته بالتأكيد على أن دماء الضحايا يجب ألا تمر دون الاستفادة من الدروس المستخلصة من الحادث، وأن المطلوب ليس فقط التعامل مع تداعيات الحادث ومحاسبة المتسببين فيه، وإنما اتخاذ إجراءات وقائية وتشريعية وتنفيذية تضمن عدم تكرار مثل هذه المآسي، وتحافظ على أرواح المواطنين ومستخدمي الطرق.