تلجأ بعض النساء إلى النوم بالعدسات اللاصقة بعد يوم طويل، أو ينسين إزالتها قبل الذهاب إلى الفراش، لكن هذه العادة قد تعرض العين لمشكلات صحية لا ينبغي الاستهانة بها، إذ يرتبط النوم بالعدسات بزيادة خطر الإصابة بالتهابات القرنية.

لماذا يُعد النوم بالعدسات خطرًا؟

تحتاج القرنية إلى الأكسجين للحفاظ على صحتها، وعند إغلاق العين أثناء النوم تقل كمية الأكسجين التي تصل إليها، وقد تؤثر العدسات اللاصقة في وصوله بصورة أكبر.

كما يمكن أن تساعد العدسات على احتجاز الميكروبات بين سطحها والعين، ما يزيد احتمالات حدوث العدوى والالتهاب.

أبرز الأضرار المحتملة

التهاب القرنية: قد يحدث نتيجة عدوى بكتيرية أو فطرية أو طفيلية.

احمرار العين والتهيج: قد يصاحبه شعور بالحرقان أو الألم.

قرح القرنية: قد تتطور بعض الالتهابات إلى تقرحات تحتاج إلى علاج سريع.

تشوش الرؤية: يمكن أن تؤثر الالتهابات الشديدة في وضوح الرؤية، وقد تترك ندوبًا بالقرنية.

وتشير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية إلى أن النوم بالعدسات قد يرفع خطر الإصابة بالتهابات العين المرتبطة بها من 6 إلى 8 أضعاف.

كيف تحافظين على صحة عينيك؟

ينصح بإزالة العدسات قبل النوم ما لم يحدد طبيب العيون نوعًا مخصصًا للاستخدام الليلي، مع غسل اليدين وتجفيفهما قبل لمس العدسات، واستخدام محلول التعقيم المخصص بدلًا من الماء.

كما يجب تجنب السباحة أو الاستحمام بالعدسات، والالتزام بمواعيد استبدالها، وعدم ارتدائها لفترة أطول من الموصى بها.

متى يجب التوقف عن ارتداء العدسات؟

إذا ظهر ألم بالعين أو احمرار شديد أو حساسية للضوء أو إفرازات أو تشوش في الرؤية، فيجب إزالة العدسات وطلب تقييم طبي عاجل، لأن بعض التهابات القرنية قد تتطور بسرعة.