تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر موقع «فيسبوك»، يظهر ضبط عدد من الأشخاص أثناء محاولتهم سرقة سيارات على الطريق الدائري، بالتزامن مع اندلاع الحريق وحالة الارتباك والزحام التي شهدها موقع الحادث.

حادث الوراق

وأثار الفيديو حالة من الغضب بين المتابعين، وسط اتهامات للأشخاص الظاهرين في المقطع باستغلال انشغال المواطنين بالكارثة ومحاولات النجاة والاطمئنان على ذويهم للاستيلاء على محتويات السيارات.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل المقطع معبرين عن استيائهم من استغلال أوقات الأزمات لتحقيق مكاسب غير مشروعة، فيما لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من ملابسات الواقعة أو تفاصيل ضبط المتهمين.