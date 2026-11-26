أكد الإعلامي محمد شبانة وجود علامات استفهام حول توقيت نشر أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، منشورًا تضمن عبارة "فوضى الإدارة"، بالتزامن مع الأزمات التي يمر بها النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن المنشور أعاد الجدل بشأن تسريب مسودة عقد علي محمود.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، منزل بوست عليه كفر مكتوب فيه في نفس الوقت اللي الأزمات بتحصل فيه داخل النادي الأهلي مؤخرًا: فوضى الإدارة".

وتابع: "أنا بحاول أحسن النية والله، أنا مع أيمن الشريعي، بس مش قادر أحسن النية إن البوست ده ينزل إمبارح بالكفر بتاعه وفي التوقيت ده".

وأوضح: "أنا بحاول أحسن النية، بس هقولها ومش هعلق يعني: فوضى الإدارة، في الوقت اللي الأهلي عنده فيه المشكلة اللي حصلت، وحالة الفشل، والجهاز الإداري اللي مش شغال، والأزمات الموجودة، ما أعرفش".

وأشار شبانة إلى قوة العلاقة بين الأهلي وإنبي، قائلًا: "المفروض أيمن الشريعي علاقته كويسة بالنادي الأهلي، والنادي الأهلي علاقته قوية جدًا بإنبي، والأهلي لسه متعاقد مؤخرًا مع علي محمود وأقطاي عبد الله".

واختتم تصريحاته قائلًا: "يعني هل الأهلي مش مقصود؟ مش مقصود؟ برضه عشان أكون حقاني، ما أعرفش، أنا ما أعرفش".