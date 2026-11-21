نعى مجلس إدارة البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار، عمرو خالد الجنزوري، نجل خالد الجنزوري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، والذي وافته المنية، وسط حالة من الحزن داخل أسرة النادي.

وجاء نعي مجس إدارة البنك الأهلي:

"يتقدم اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، وأعضاء المجلس بخالص التعازي وصادق المواساة إلى المهندس خالد الجنزوري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، في وفاة نجله المغفور له بإذن الله عمرو خالد الجنزوري.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".