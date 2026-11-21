نفت الولايات المتحدة الأمريكية صحة التقارير الإيرانية بشأن استهداف مقاتلة أمريكية من طراز «إف 16» بصاروخ دفاع جوي فوق مياه الخليج، مؤكدة أن الطائرات المقاتلة الأمريكية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط لم تتعرض لأي هجوم، وأن جميعها آمنة وموجودة.

جاء ذلك، في رد مباشر على “إعلان طهران إصابة الطائرة وإجبارها على الهبوط الاضطراري”.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان نشرته عبر حساباتها الرسمية، إن ادعاءات الحرس الثوري الإيراني باستهداف مقاتلة أمريكية وإلحاق أضرار بها وإجبارها على الهبوط الاضطراري «كاذبة»، مشددة على أن إيران لم تستهدف أي مقاتلة أمريكية من طراز «إف 16» على الإطلاق خلال يوم الجمعة الماضي.

وأضافت القيادة المركزية أن جميع المقاتلات العسكرية الأمريكية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط آمنة، وأن أوضاعها معروفة لدى القوات الأمريكية، في إشارة إلى عدم صحة الرواية الإيرانية بشأن تعرض إحدى الطائرات لأضرار نتيجة هجوم صاروخي.

وجاء النفي الأمريكي؛ بعدما أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت 21 نوفمبر، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة له استهدفت مقاتلة أمريكية من طراز «إف 16» مساء الجمعة، أثناء تحليقها فوق منطقة الخليج، مدعيا أن صاروخا أطلقته الدفاعات الجوية انفجر بالقرب من الطائرة، ما أجبر قائدها على إلغاء مهمته والتوجه إلى مطار قريب لتنفيذ هبوط اضطراري.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن منظومات دفاع جوي محلية الصنع، منتشرة في جنوب البلاد، رصدت الطائرة وتعاملت معها ضمن شبكة الدفاع الجوي المتكاملة، فيما لم تقدم الرواية الإيرانية أدلة مستقلة تؤكد إصابة المقاتلة.

ويأتي هذا التباين في الروايتين الأمريكية والإيرانية؛ في ظل استمرار المواجهة العسكرية بين الجانبين، وتصاعد الحرب الإعلامية المصاحبة للعمليات العسكرية، خصوصا فيما يتعلق بحجم الخسائر الجوية وقدرات الدفاع الجوي الإيراني.