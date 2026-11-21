رفع المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، درجة الاستعداد داخل الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، المقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، في ظل رغبة الجهاز الفني في تحقيق نتيجة إيجابية أمام متصدر المسابقة.

ويولي المدرب المغربي اهتمامًا كبيرًا بالمباراة، خاصة أن بيراميدز يقدم مستويات قوية منذ بداية الموسم، بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة خلال أول 8 جولات، معتمدًا على الضغط المكثف وسرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم، وهو ما دفع الجهاز الفني للأهلي إلى تكثيف التحضيرات الفنية والبدنية لمواجهة هذه الأسلحة.

وعلمت مصادر خاصة أن عموتة قرر الدخول في معسكر مغلق مبكر عقب المران الرئيسي المقرر إقامته اليوم السبت، بهدف توفير أكبر قدر من التركيز للاعبين، وإبعادهم عن أي مؤثرات خارجية قبل المواجهة المرتقبة.

عموتة يضع خطة لإيقاف خطورة بيراميدز

وحرص المدير الفني للأهلي خلال التدريبات الأخيرة، التي أقيمت على ملاعب قطاع الناشئين بمدينة نصر، على شرح عدد من التعليمات الفنية للاعبين، محذرًا من الاندفاع الهجومي أو التسرع في بناء الهجمات، خاصة أمام فريق يجيد استغلال المساحات والتحولات السريعة.

وطالب عموتة لاعبيه بالتحلي بالهدوء والالتزام التكتيكي، مع ضرورة تنويع أساليب بناء اللعب وعدم منح لاعبي بيراميدز فرصة لاستعادة الكرة في المناطق القريبة من مرمى الأهلي.

وركز الجهاز الفني على كيفية التعامل مع الضغط العالي والضغط العكسي، من خلال سرعة تمرير الكرة وتقليل الاحتفاظ بها، وتجنب الأخطاء في المناطق الدفاعية، مع استغلال المساحات التي قد تظهر خلف لاعبي المنافس عند تقدمه للهجوم.

ووضع المدرب المغربي رقابة خاصة على وسط ملعب بيراميدز، في ظل الدور الذي يؤديه مهند لاشين وناصر ماهر في تنظيم اللعب وصناعة الفرص، حيث يسعى إلى الحد من قدرتهما على التحكم في إيقاع المباراة وفرض أسلوبهما على الأهلي.

محمد الشيبي صداع في حسابات عموتة

وتحظى الجبهة اليمنى لبيراميدز، التي يقودها المغربي محمد الشيبي، باهتمام خاص من الجهاز الفني للأهلي، بسبب القدرات الهجومية التي يمتلكها اللاعب، ودوره في صناعة الفرص وإرسال العرضيات الخطيرة.

ويدرس عموتة أكثر من حل للحد من خطورة هذه الجبهة، أبرزها الاستعانة بإمام عاشور لمساندة توفيق محمد وأشرف بن شرقي في الواجبات الدفاعية، أو الدفع بكريم فؤاد للاستفادة من سرعته وقدراته في التغطية والارتداد.

وفي المقابل، يخطط المدير الفني لاستغلال المساحات التي يتركها ظهيرا بيراميدز خلفهما أثناء المساندة الهجومية، من خلال تنفيذ هجمات مرتدة سريعة، ومحاولة الوصول إلى مرمى المنافس قبل اكتمال تنظيمه الدفاعي.

ويستهدف عموتة تحقيق التوازن بين الواجبات الدفاعية والفاعلية الهجومية، لتجنب منح بيراميدز المساحات التي يعتمد عليها في تشكيل الخطورة.

5 غيابات تضرب الأهلي قبل القمة

وعلى مستوى قائمة الفريق، يواصل الأهلي استعداداته للمباراة وفق البرنامج الذي حدده الجهاز الفني، قبل الدخول في المعسكر المغلق، وحسم الأسماء التي ستخوض المواجهة أمام بيراميدز.

وتشير التوقعات إلى احتمالية خروج الثلاثي محمد رأفت وعمر سيد معوض ومحمود صلاح من حسابات المباراة لأسباب فنية، وفقًا لرؤية الجهاز الفني واحتياجاته خلال اللقاء.

في المقابل، يواجه الأهلي أزمة بسبب الإصابات، حيث يغيب خمسة لاعبين عن التدريبات والمشاركة في المباراة لعدم اكتمال جاهزيتهم، وهم أحمد خالد كباكا، ومحمد عبد الله، ومحمد مجدي أفشة، وأحمد نبيل كوكا، وعمرو الجزار.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي في تجهيز العناصر المتاحة بأفضل صورة ممكنة، قبل الاختبار المرتقب أمام بيراميدز، في مواجهة قد يكون لنتيجتها تأثير مهم على شكل المنافسة في قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.