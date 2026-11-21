​أكد الدكتور محمد يسري جعفر، أستاذ العقيدة والفلسفة المتفرغ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر وعضو مجلس أمناء مركز الإمام الأشعري، أن المنهج العلمي الأصيل الذي سار عليه الأزهر الشريف منذ نشأته يقوم على الوسطية والجمع بين المذاهب الفقهية الأربعة والعقيدة الأشعرية والماتريدية، موضحًا أن السمة الجوهرية لهذا المنهج هي عدم تكفير أحد من أهل القبلة مهما تنوعت الآراء أو وقعت الخلافات.

واستحضر مقولة الإمام أبي الحسن الأشعري قبل وفاته: «أَشهِد عليَّ بأني لا أكفر أحدًا من أهل القبلة»، والتزامه في كتابه «مقالات الإسلاميين» بالحديث النبوي الشريف: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله».

​وأوضح محمد يسري جعفر، خلال كلمته اليوم السبت في الجلسة الافتتاحية للبرنامج التثقيفي لمعلمي العلوم الشرعية بالمعاهد الأزهرية الخاصة، المنعقد في مركز الأزهر للمؤتمرات بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذا اللقاء العلمي يستهدف مدارسة العلوم الشرعية وتجديدها عملًا بقول السلف «حياة العلم مذاكرته».

كما ثمن الدور الإيجابي والمؤثر الذي يقوم به معلمو ومعلمات المعاهد الأزهرية الخاصة باعتبارهم قادةً تربويين يغرسون البذرة الأولى في عقول التلاميذ، مشيدًا بالتطور الملحوظ الذي تشهده منظومة التعليم الأزهري بدءًا من مراحل رياض الأطفال وحتى المراحل المتقدمة؛ مما جعل المعاهد الأزهرية تتفوق بجمعها الفريد بين المواد الثقافية العصرية وبين العلوم الشرعية والقرآنية.

الانتساب إلى الأزهر فخر واعتزاز

​وبيَّن عضو مجلس أمناء مركز الإمام الأشعري أن الانتساب إلى الأزهر الشريف- سواء في المعاهد الخاصة أو العامة- هو مصدر فخر واعتزاز بالحفاظ على السند العلمي المتصل إلى رسول الله، مؤكدًا ما قرره أئمة الإسلام كالحافظ البيهقي وتاج الدين السبكي من أن الإمام أبا الحسن الأشعري لم يبتدع مذهبًا جديدًا ولم ينشئ بدعةً في الدين، وإنما التزم سنة النبي ﷺ وجمع أقوال الصحابة والتابعين ودعمها بالأدلة العقلية الرصينة؛ ليكون حصنًا منيعًا يحفظ عقيدة الأمة من الانحراف والتشتت.

وأكد الدكتور محمد يسري جعفر أن علماء الأزهر ومعلميه مطالبون في هذا العصر بإبراز ركيزتين أساسيتين في الخطاب الديني؛ أولاهما أن المنهج الأشعري يقوم على ترسيخ السلام العالمي وتأمين المجتمعات انطلاقًا من رفض التكفير وحرص الأزهر على جمع الكلمة وهداية الناس وتربية المسلم على أن يسلم الناس من لسانه ويده، وثانيتهما أن عالمية الإسلام ورسالته الخاتمة التي جاءت رحمةً للعالمين لا تتحقق إلا من خلال المنهج الأزهري الجامع بين «العقل والنقل».

​واختتم أستاذ العقيدة والفلسفة كلمته بالتأكيد على أن الفهم الصحيح والعميق لنصوص الكتاب والسنة وفق الأصول الشرعية وقواعد التأويل المنضبط هو الذي يكشف لغير المسلمين سماحة الإسلام وجمال عقيدته، محذرًا من الجمود عند ظواهر النصوص بما قد يسبب اللبس وسوء الفهم عند ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى، وداعيًا المعلمين إلى أن يكونوا هداةً ومصلحين يحملون رسالة الأزهر القائمة على بناء الإنسان وتوحيد الصف ونشر الرحمة للعالمين.

عقد البرنامج التثقيفي لمعلمي العلوم الشرعية بالمعاهد الأزهرية الخاصة تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتنظيم مشترك بين مركز الإمام الأشعري بالأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية، وبحضور نخبة من أعضاء هيئة كبار العلماء وقيادات الأزهر الشريف؛ في إطار الجهود المؤسسية الرامية إلى تأصيل المنهج العلمي الأزهري، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، والارتقاء بالكفاءات الفكرية والعقدية للمعلمين بمختلف محافظات الجمهورية.

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