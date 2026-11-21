أدلى الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، بصوته في انتخابات المكتب التنفيذي للحزب، التي تُجرى اليوم السبت، لاختيار شاغلي المقاعد المخصصة بالمكتب التنفيذي، وذلك في إطار الاستحقاق الانتخابي الذي يشهده الحزب.

وتُجرى الانتخابات بالاقتراع السري المباشر، لاختيار شاغلي 18 مقعدًا، تشمل السكرتير العام، و5 نواب لرئيس الحزب، و6 مساعدين للسكرتير العام، وأمين الصندوق، وأمين الصندوق المساعد، و4 أعضاء بالمكتب التنفيذي، بالإضافة إلى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب.

وتقتصر عملية التصويت على أعضاء الهيئة العليا أصحاب الحق في الانتخاب والحاضرين بشخصهم، دون السماح بالتوكيل أو التفويض، فيما يحق لرئيس الحزب الإدلاء بصوته باعتباره رئيسًا للهيئة العليا.

وتتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة المستشار أشرف عيسى، متابعة إجراءات التصويت والإشراف على فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية فور الانتهاء من عملية الفرز.