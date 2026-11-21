تلعب التربية الانفعالية منذ الطفولة دورًا أساسيًا ومحوريًا كبيرًا في بناء شخصية متوازنة قادرة على التعامل مع المواقف الصعبة دون اندفاع أو إيذاء الآخرين، فضلاً عن أن التربية السليمة تساهم في تهذيب الاستعدادات الوراثية المرتبطة بالغضب.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أن إدارة الغضب تبدأ من الوعي بالمشاعر والقدرة على التعبير عنها بصورة سليمة، مشيرًا إلى أن التربية الانفعالية منذ الطفولة تلعب دورًا أساسيًا في بناء شخصية متوازنة قادرة على التعامل مع المواقف الصعبة دون اندفاع أو إيذاء الآخرين.

وقال هندي، خلال لقائه على قناة اكسترا نيوز، إن الإنسان يولد بـ 3 انفعالات أساسية هي الحب والخوف والغضب، بينما تتشكل الانفعالات الأخرى من خلال التعلم والخبرات الحياتية، موضحًا أن التربية الانفعالية تساعد الطفل على التعبير عن مشاعره والاستماع إليه دون تهديد أو قسوة.

وأضاف أن أساليب التربية، سواء العنف أو التدليل الزائد، تؤثر في قدرة الأبناء على تحمل الإحباط والتعامل مع الانتقاد، لافتًا إلى أن الطفل الذي يشاهد والده يمارس العنف والصراخ قد يكتسب السلوك نفسه، بينما يمكن للتربية السليمة تهذيب الاستعدادات الوراثية المرتبطة بالغضب.

وأوضح استشاري الصحة النفسية أن اضطرابات النوم وبعض العوامل الجسدية قد تزيد حدة العصبية، مشيرًا إلى أهمية الانتباه إلى الحالة الصحية والتغذية، وما قد يرتبط بها من نقص بعض الفيتامينات أو الحديد، إلى جانب تأثير المقارنات الاجتماعية والتنمر والتلاعب العاطفي والشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي في زيادة الشعور بعدم الرضا والتوتر.

وأشار إلى دراسة أجرتها شركة فيسبوك بالتعاون مع جامعة كورنيل عام 2014، وشملت نحو 700 ألف مستخدم، تناولت تأثير التلاعب بالمحتوى العاطفي للأخبار في مشاعر المستخدمين، موضحًا أن طبيعة المحتوى الذي يتعرض له الأفراد قد تؤثر في حالتهم الانفعالية.

وشدد هندي على أن التفكير المنطقي والعقلاني يمثل أحد أهم أساليب إدارة الغضب، داعيًا إلى تجنب الدخول في معارك ومشكلات غير ضرورية، وعدم استنزاف الطاقة النفسية في ردود الأفعال المبالغ فيها.

كما نصح بالاهتمام بشرب المياه، وتنظيم النوم، وممارسة المشي، والابتعاد عن الأشخاص الذين يتسببون في التوتر المستمر، إلى جانب التعبير عن المشاعر بالكتابة أو ممارسة الأنشطة المحببة، مثل الاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة الأفلام، مؤكدًا أهمية التوقف والتفكير قبل اتخاذ أي رد فعل أثناء الغضب.