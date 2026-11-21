كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن عقد الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، جلسة خاصة مع أشرف داري، مدافع الفريق، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في الدوري المصري.

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وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه ويذاع على قناة "Modern MTI": "الحسين عموتة عقد اجتماعًا مع أشرف داري قبل مباراة بيراميدز الصعبة في الدوري المصري".

وأضاف: "عموتة طالب لاعبه بضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل أهمية مباراة بيراميدز في سباق المنافسة على الدوري".

وتابع: "المدير الفني أكد لأشرف داري أن تألقه خلال الفترة المقبلة سيكون حاسمًا في تحديد مستقبله، وسيؤكد استمراره مع الفريق حتى نهاية الموسم".

واختتم: "أشرف داري وعد مدربه بمواصلة التطور والتحسن على المستوى الفني خلال الفترة المقبلة، بعدما حصل على الفرصة للمشاركة".