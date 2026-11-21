واصل مانشستر سيتي نتائجه المتراجعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما اكتفى بالتعادل أمام مضيفه فولهام بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

بدأ فولهام التسجيل في الدقيقة 16 عن طريق رودريجو مونيز، الذي منح أصحاب الأرض التقدم خلال الشوط الأول، قبل أن ينجح مانشستر سيتي في إدراك التعادل مع بداية الشوط الثاني، بعدما سجل إليون أندرسون هدفًا في الدقيقة 57.

ولم يتمكن الفريق السماوي من استغلال محاولاته لحسم المباراة لصالحه، ليكتفي بنقطة واحدة، ويواصل ابتعاده عن طريق الانتصارات، بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال آخر 4 مباريات له في منافسات البريميرليج.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، متساويًا مع برايتون صاحب المركز الثاني، بينما وصل فولهام إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر.