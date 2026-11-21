حذر خبير اقتصادي من التداعيات الاقتصادية لاستمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن حالة عدم اليقين بشأن مسار الصراع واحتمالات التصعيد أو التوصل إلى اتفاق سلام تضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات متزايدة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع الطلب على الطاقة في الأسواق الأوروبية.

وأوضح أن منطقة الخليج ومضيق هرمز يمثلان أهمية استراتيجية لإمدادات الطاقة العالمية، ما يجعل أي اضطرابات في المنطقة ذات تأثير مباشر على أسعار البترول والسلع الأساسية وتكاليف النقل والمعيشة، فضلًا عن انعكاساتها على حركة التجارة والاستثمار.

مضيق هرمز يثير مخاوف أسواق الطاقة

وقال الخبير الاقتصادي إن التراجع النسبي في أسعار الطاقة خلال الأسبوعين الماضيين لا يعني انتهاء المخاطر الاقتصادية، موضحًا أن الأسعار تظل عرضة للارتفاع مع زيادة الطلب العالمي على الوقود واقتراب فصل الشتاء، خاصة في الدول الأوروبية التي تعتمد على إمدادات الطاقة لتلبية احتياجاتها.

وأضاف أن استمرار التوترات الإقليمية قد ينعكس على أسعار النفط والسلع الأساسية، ويزيد الأعباء المعيشية على المواطنين، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها العديد من الدول الأوروبية.

ارتفاع أسعار الوقود يضع الحكومات الأوروبية تحت الضغط

وأوضح أن التداعيات الاقتصادية للصراع قد تتحول إلى عامل ضغط على الحكومات الأوروبية، في ظل ارتباط أسعار الوقود وتكاليف المعيشة بالأوضاع الداخلية ومستوى رضا المواطنين.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع المواطنين الأوروبيين إلى ممارسة ضغوط على حكوماتهم لاتخاذ مواقف أكثر فاعلية لاحتواء الأزمة، بما قد ينعكس على التحركات والمواقف الأوروبية تجاه التصعيد الأمريكي الإيراني.

المخزونات الاستراتيجية لا تكفي لمواجهة أزمة طويلة

وفيما يتعلق بقدرة أوروبا على مواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة، أوضح أن السحب من المخزونات الاستراتيجية يمثل إجراءً مؤقتًا لتخفيف الضغوط على الأسواق، لكنه لا يوفر حلًا مستدامًا إذا استمرت الأزمة لفترة طويلة.

وذكر أن الاحتياطيات الاستراتيجية لها حدود من حيث الكميات والقدرة الزمنية على تلبية احتياجات الأسواق، ما يفرض على الدول الأوروبية البحث عن بدائل إضافية لضمان أمن الطاقة واستمرار الإمدادات.

ولفت إلى أن استمرار الاضطرابات قد يدفع بعض الدول إلى العودة لمصادر الطاقة التقليدية، ومن بينها الفحم، لتأمين احتياجاتها وتقليل الاعتماد على مصادر الإمداد المتأثرة بالتوترات.

تداعيات الحرب تمتد إلى الاقتصاد العالمي

واختتم الخبير الاقتصادي تحذيراته بالتأكيد على أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن الصراع الأمريكي الإيراني يفرض تحديات على الاقتصاد العالمي، في ظل ترابط أسواق الطاقة والتجارة والاستثمار، وما قد يصاحبه من ارتفاع تكاليف الإنتاج والمعيشة وزيادة الضغوط على الاقتصادات المستوردة للطاقة.