عقدت القوات المسلحة الصينية والأمريكية الاجتماع الثاني لمجموعة العمل لعام 2026، إلى جانب الاجتماع السنوي في إطار اتفاقية التشاور العسكري البحري، وذلك في مدينة شنغهاي شرقي الصين، خلال الفترة من /الأربعاء/ إلى /الجمعة/ من الأسبوع الجاري، وفقا لما أعلنته البحرية الصينية.

وذكرت البحرية الصينية - في بيان - أن هذه الاجتماعات استهدفت تنفيذ التوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين، وتعزيز التنمية السليمة والمستقرة والمستدامة للعلاقات بين القوات المسلحة للبلدين.

وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات وصفت بأنها صريحة وعملية وبناءة بشأن الوضع الراهن للسلامة البحرية والجوية للصين والولايات المتحدة.

واستعرض الجانبان تنفيذ قواعد السلوك الخاصة بسلامة المواجهات الجوية والبحرية خلال العام الماضي، وبحثا التدابير الكفيلة بتحسين الأمن البحري العسكري بين البلدين.. كما اتفقا على جدول أعمال اجتماعات مجموعة العمل المقرر عقدها عام 2027.