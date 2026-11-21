كشفت نتائج الجولة التاسعة من التصويت الاستطلاعي لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، التي أجراها مجلس الأمن الدولي اليوم /الجمعة/، عن استمرار الانقسام بين أعضائه بشأن المرشحين لخلافة أنطونيو جوتيريش، مع تسجيل اعتراضات من دول دائمة العضوية على جميع المرشحين الرئيسيين، مما يزيد من صعوبة التوصل إلى توافق قبل انتهاء ولاية الأمين العام الحالي في 31 ديسمبر المقبل.

وأظهرت نتائج التصويت غير الرسمي، التي جرى تداولها عقب انتهاء الجولة، حصول مرشحة كوستاريكا ريبيكا جرينسبان على أكبر عدد من الأصوات المشجعة، بواقع عشرة أصوات، بينها ثلاثة من الدول الخمس دائمة العضوية، مقابل أربعة أصوات غير مشجعة، بينها صوتان من أعضاء دائمين، وصوت واحد لم يبدِ رأيًا.

وتشير هذه النتائج إلى تراجع التأييد لجرينسبان مقارنة بالجولة الثامنة التي عُقدت في الخامس من نوفمبر الجاري، وحصلت خلالها على 12 صوتًا مشجعًا وثلاثة أصوات غير مشجعة، رغم استمرار حصولها على أكبر عدد من الأصوات المؤيدة بين المرشحين.

وحصل المرشح الأرجنتيني رافائيل ماريانو جروسي على ثمانية أصوات مشجعة، بينها صوتان من الدول دائمة العضوية، مقابل ستة أصوات غير مشجعة، بينها ثلاثة من الأعضاء الدائمين، وصوت واحد لم يبدِ رأيًا.

أما مرشحة الإمارات العربية المتحدة لانا زكي نسيبة، فحصلت على سبعة أصوات مشجعة، بينها صوتان من الأعضاء الدائمين، مقابل ستة أصوات غير مشجعة، ومن بينها ثلاثة من الدول دائمة العضوية، وامتناع عضوين عن إبداء الرأي.

وحصلت مرشحة جويانا كارولين رودريجيز بيركيت على ستة أصوات مشجعة، بينها ثلاثة من الدول دائمة العضوية، مقابل ستة أصوات غير مشجعة، بينها صوتان من الأعضاء الدائمين، وثلاثة أصوات لم تبدِ رأيًا.

وفيما يتعلق بالمرشحين الآخرين، حصل المرشح التركي فريدون هادي سينيرلي أوغلو على خمسة أصوات مشجعة، بينها صوت واحد من الأعضاء الدائمين، مقابل عشرة أصوات غير مشجعة، ومن بينها أربعة من الدول دائمة العضوية.

كما حصل المرشح الأوغندي أولارا أوتونو على ثلاثة أصوات مشجعة، لم يكن من بينها أي صوت من الأعضاء الدائمين، مقابل 12 صوتًا غير مشجع، وشملت أصوات جميع الدول الخمس دائمة العضوية.

وتكتسب الجولة التاسعة أهمية خاصة لعودتها إلى استخدام بطاقات اقتراع ملونة، تتيح التمييز بين أصوات الدول الخمس دائمة العضوية، التي تتمتع بحق النقض «الفيتو»، وأصوات الدول العشر غير دائمة العضوية.

وتكشف النتائج عن استمرار اعتراض دولتين دائمتَي العضوية على المرشحة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات المشجعة، فيما واجه المرشحون الرئيسيون الآخرون اعتراضات مماثلة، مما يعكس استمرار صعوبة التوصل إلى مرشح يحظى بالتوافق اللازم لاعتماد توصية رسمية من مجلس الأمن.

يأتي استمرار التعثر في وقت يتبقى فيه نحو ستة أسابيع على انتهاء ولاية جوتيريش، وسط مخاوف من تأخر عملية انتقال القيادة في المنظمة الدولية، مقارنة بعمليتي اختيار الأمين العام في عامي 2006 و2016، اللتين حُسمتا خلال أكتوبر.

وبموجب المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة، تتولى الجمعية العامة تعيين الأمين العام بناءً على توصية من مجلس الأمن، وهو ما يتطلب التوصل إلى مرشح يستطيع الحصول على تسعة أصوات على الأقل دون اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية عند التصويت الرسمي.