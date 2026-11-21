تترقب جماهير نادي الزمالك جدول مباريات الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة في ظل ازدحام أجندة الفارس الأبيض بالعديد من المواجهات القوية على المستويين المحلي والأفريقي مع استئناف منافسات الدوري المصري الممتاز وانطلاق مشوار الفريق في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ الزمالك سلسلة مبارياته المقبلة بمواجهة الجونة يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة بجدول الترتيب.

مواجهة النادي الإفريقي تشعل مشوار الزمالك الأفريقي

وتتجه أنظار جماهير القلعة البيضاء إلى المواجهة المرتقبة أمام النادي الإفريقي التونسي يوم 28 نوفمبر ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في اختبار قوي للفريق مع بداية مشواره في البطولة القارية.

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر يوم 4 ديسمبر المقبل في مواجهة مرتقبة تحمل أهمية كبيرة في حسابات المجموعة قبل العودة إلى المنافسات المحلية بمواجهة المصري البورسعيدي يوم 9 ديسمبر.

جدول مزدحم ينتظر الزمالك في ديسمبر

ويستكمل الزمالك مبارياته بمواجهة سموحة يوم 14 ديسمبر ضمن منافسات الدوري الممتاز ثم يستضيف يانج أفريكانز التنزاني يوم 19 ديسمبر، في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا.

كما يلتقي الفريق الأبيض مع طلائع الجيش يوم 23 ديسمبر قبل أن يختتم مبارياته المقررة خلال الشهر بمواجهة بيراميدز يوم 28 ديسمبر في واحدة من أبرز المواجهات المنتظرة بالدوري المصري.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

- 23 نوفمبر: الزمالك أمام الجونة – الدوري المصري.

- 28 نوفمبر: الزمالك أمام النادي الإفريقي – دوري أبطال أفريقيا.

- 4 ديسمبر: مولودية الجزائر أمام الزمالك – دوري أبطال أفريقيا.

- 9 ديسمبر: الزمالك أمام المصري – الدوري المصري.

- 14 ديسمبر: سموحة أمام الزمالك – الدوري المصري.

- 19 ديسمبر: الزمالك أمام يانج أفريكانز – دوري أبطال أفريقيا.

- 23 ديسمبر: الزمالك أمام طلائع الجيش – الدوري المصري.

- 28 ديسمبر: بيراميدز أمام الزمالك – الدوري المصري.

وتأمل جماهير الزمالك أن ينجح الفريق في تحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية خلال هذه المرحلة المهمة من الموسم خاصة أن المواجهات المقبلة تمثل اختبارا حقيقيا لطموحات الفريق في المنافسة على البطولات المحلية والقارية في ظل الرغبة في استعادة الألقاب وإسعاد الجماهير البيضاء.