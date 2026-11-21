شهد مركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، حادث سقوط إحدى ألعاب الملاهي الرياضية، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، بينهم 5 أشقاء، جرى نقلهم إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت بيانات هيئة الإسعاف المصرية، إقليم القناة، أن البلاغ ورد في تمام الساعة 9:43 مساءً، فيما وصلت الإسعاف إلى موقع الحادث الساعة 9:49 مساءً، وتم التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المجمع الطبي.

وجاءت تفاصيل المصابين والإصابات وفقًا للكشف كالتالي:

الطفلة ميرا شريف السيد، 11 عامًا، من الشيخ زايد، تعرضت لسحجات وكدمات بالجسم.

والطفلة عالية شريف السيد، 14 عامًا، من الشيخ زايد، اشتباه كسر باليد اليسرى والذراع الأيمن، وسحجات بالوجه.

ومي أشرف السيد، 28 عامًا، من حي السلام، اشتباه كسر بالقدم اليسرى.

وهاجر محمود أحمد، 15 عامًا، من حي السلام، تعرضت لكدمات وسحجات بالجسم.

وجنا محمود أحمد، 11 عامًا، من حي السلام، تعرضت أيضًا لكدمات وسحجات بالجسم.

وملك سيد مسلم محمد، 15 عامًا، من حي السلام، تعاني من غيبوبة تامة، مع اشتباه نزيف داخلي بالمخ، واشتباه كسر بالساقين وكسر بالعمود الفقري.

وجودي أحمد محمد مرعي، 17 عامًا، من حي السلام، أصيبت بجرح قطعي طوله 7 سم بالوجه.

وحلا محمد صبحي السيد، 13 عامًا، من الشيخ زايد، اشتباه كسر بالساق الأيمن واشتباه كسر بالذراع الأيمن.

وجرى نقل جميع المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، فيما ينتظر الكشف عن ملابسات وأسباب سقوط اللعبة، والإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن الواقعة.