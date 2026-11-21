لقيت امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا مصرعها، وأصيب طفلاها، البالغان عامين و7 أعوام، بجروح طفيفة، إثر انفجار عبوة ناسفة داخل سيارتها أثناء سيرها في مدينة الطيرة، وسط اسرائيل،مساء الجمعة.

وذكرت صحيفة «واللا» الإسرائيلية أن المرأة، التي كانت تقود السيارة، فقدت الوعي جراء الانفجار، قبل أن تعلن الطواقم الطبية وفاتها، فيما جرى نقل الطفلين إلى مستشفى مئير في كفار سابا لتلقي العلاج.

وأوضحت الصحيفة أن الانفجار تسبب في أضرار جسيمة بالجزء الأمامي من السيارة، وتصاعد الدخان منها، بينما سارع عدد من الموجودين في المكان إلى إخراج الطفلين، اللذين كانا في حالة وعي، قبل وصول فرق الإسعاف التي تولت إخراج الأم من مقعد القيادة.

من جانبها، فتحت شرطة مدينة الطيرة، التابعة للمنطقة الوسطى، تحقيقًا في ملابسات الحادث، وسط اشتباه أولي بأن خلفية الانفجار جنائية، دون أن تتضح حتى الآن الظروف التي أدت إلى انفجار العبوة داخل السيارة.