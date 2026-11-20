أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، زيارة ميدانية لمستشفى شبرا العام في محافظة القاهرة، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف التواجد الميداني والتواصل المباشر مع الفرق الصحية والمواطنين لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم، والوقوف على مستوى الأداء بمختلف الأقسام الطبية والإدارية، والتأكد من تقديم الخدمات الصحية بالكفاءة المطلوبة.

تفقد نائب الوزير قسم الاستقبال والطوارئ، حيث لاحظ عددًا من الملاحظات التنظيمية التي تستدعي التصحيح، منها توجيه بعض المرضى إلى العيادات المسائية بدلًا من استقبالهم وتقديم الخدمة الطارئة لهم، ووجود تحديات في انتظام العمل أدت إلى غياب نحو 20% من الأطباء وغياب مدير الطوارئ، فوجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة، مع التأكيد على أهمية تهيئة بيئة عمل داعمة للفرق الطبية.

عدم تواجد عيادتي النساء والأطفال

ولاحظ الدكتور عمرو قنديل، خلال تفقده العيادات المسائية عدم تواجد عيادتي النساء والأطفال في المكان المخصص، بما يضطر المرضى إلى الانتقال لطوابق أخرى للحصول على الخدمة، فوجه بنقل الأطباء إلى العيادات المسائية تيسيرًا على المواطنين.

وتابع نائب الوزير انتظام العمل بقسم الأشعة واطلع على آلية إصدار ومتابعة تقاريره، كما تفقد المعمل ورصد تعطل بعض الأجهزة وأوصى بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانتها وإعادتها إلى الخدمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات المعملية للمرضى.

وفي قسم رعاية القلب، تابع الحالات المرضية واطمأن على مستوى الرعاية المقدمة، وأشاد بجهود الفريق الطبي وأوصى بصرف مكافأة أسبوعين للأطباء والتمريض تقديرًا لتفانيهم.

وفي الرعاية المركزة العامة، لاحظ نائب الوزير وجود تحديات في متابعة الحالات المرضية وانتظام تقديم الرعاية اللازمة لها، فوجه بإحالة المسؤولين عن ذلك للتحقيق مع توقيع جزاء على مشرفة التمريض، كما اطمأن على الحالات في قسم الرعاية المركزة للأطفال حديثي الولادة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمتابعة الدورية لجميع المرضى في الأقسام الداخلية وعدم التهاون في تقديم الرعاية اللازمة لهم.

ورصد نائب الوزير غياب المتابعة الفعلية من جانب المدير المناوب بالمستشفى وعدم قيامه بمهامه في الإشراف على انتظام العمل ومتابعة أداء الأقسام المختلفة، بما يمثل إخلالًا بمسؤولياته الوظيفية. وفي إطار الحرص على سرعة توفير الرعاية الطبية المناسبة للحالات الحرجة، وجه بتحويل إحدى الحالات الموجودة بالرعاية المركزة العامة إلى مستشفى السلام لاستكمال الإجراءات الطبية اللازمة وتلقي الرعاية المتخصصة، حيث لم تُتخذ الإجراءات اللازمة للحالة منذ عدة أيام.

وفي ختام الزيارة، وجه الدكتور عمرو قنديل بإحالة مدير المستشفى للتحقيق ومحاسبة جميع المقصرين وفقًا للمخالفات المرصودة، مؤكدًا أهمية الجولات الميدانية المفاجئة في الوقوف على مستوى الخدمة الصحية بصورة واقعية ورصد أوجه القصور والتعامل الفوري معها، ومشددًا على عدم التهاون مع أي تقصير يمس حقوق المرضى أو يؤثر على جودة وسلامة الخدمات الطبية، مع الحرص على دعم العاملين الملتزمين وتحفيزهم على مواصلة جهودهم في خدمة المواطنين.