أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2026-2027، التي أقيمت اليوم الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة قوية تجمع بين منتخبي إنجلترا والنرويج، في لقاء مرتقب يحمل طابعًا خاصًا بمواجهة النجمين هاري كين وإيرلينج هالاند.

وتتجه الأنظار إلى هذه المواجهة في ظل امتلاك المنتخبين مجموعة مميزة من اللاعبين، ورغبة كل منهما في مواصلة المشوار نحو المنافسة على لقب البطولة، بعدما نجحا في حجز مقعديهما ضمن أفضل 8 منتخبات في القارة الأوروبية.

8 منتخبات تتنافس على لقب دوري الأمم الأوروبية

واكتملت قائمة المتأهلين إلى الدور ربع النهائي عقب انتهاء منافسات دور المجموعات، حيث تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من مجموعات المستوى الأول.

وضمت قائمة المتصدرين منتخبات فرنسا وألمانيا وإنجلترا والبرتغال، بينما تأهلت منتخبات بلجيكا وهولندا وإسبانيا والنرويج بعدما احتلت المركز الثاني في مجموعاتها.

مشوار إنجلترا والنرويج إلى ربع النهائي

وحسم منتخب إنجلترا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على منتخب إسبانيا، الذي تأهل بدوره إلى الدور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني بالرصيد نفسه.

وفي المجموعة الرابعة، تصدر منتخب البرتغال الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما حجز منتخب النرويج بطاقة التأهل الثانية بعدما جمع 9 نقاط، متفوقًا على الدنمارك التي جاءت في المركز الثالث بالرصيد نفسه.

نتائج المجموعات الأخرى في دوري الأمم الأوروبية

وفي المجموعة الأولى، تصدر منتخب فرنسا الترتيب برصيد 13 نقطة، وجاءت بلجيكا في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بينما احتلت إيطاليا المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وتذيلت تركيا المجموعة دون نقاط.

أما المجموعة الثانية، فشهدت تصدر ألمانيا برصيد 11 نقطة، متفوقة بفارق المواجهات المباشرة على هولندا صاحبة المركز الثاني بالرصيد نفسه، بينما جاءت اليونان ثالثة برصيد 11 نقطة أيضًا، وتذيلت صربيا الترتيب دون نقاط.

نظام ومواعيد مباريات ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

وتمنح لوائح البطولة أفضلية لمتصدر كل مجموعة في قرعة ربع النهائي، إذ يواجه أحد المنتخبات التي احتلت المركز الثاني في مجموعة أخرى، مع تجنب تكرار المواجهات التي جمعت بين المنتخبات خلال دور المجموعات.

وتقام مباريات الذهاب على ملاعب المنتخبات صاحبة المركز الثاني، بينما تستضيف المنتخبات المتصدرة مواجهات الإياب، لتكون لها أفضلية خوض مباراة الحسم على أرضها ووسط جماهيرها.

ومن المقرر إقامة مباريات الدور ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب خلال الفترة من 25 إلى 30 مارس 2027، على أن تتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة إلى الدور نصف النهائي.

وتقام المرحلة النهائية من بطولة دوري الأمم الأوروبية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2027، لتحديد بطل النسخة الحالية من المسابقة.