أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بتتويج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك، مؤكدًا استمرار الهيمنة الأهلاوية على منافسات كرة اليد خلال الفترة الأخيرة.

وقال إبراهيم عبد الجواد، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي يواصل حصد البطولات داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أن فريق كرة اليد نجح في تأكيد تفوقه خلال المواجهات الأخيرة أمام الزمالك.

وأضاف: «الهيمنة الأهلاوية مستمرة، والكوماندوز الأهلاوي يأكل الأخضر واليابس داخل مصر وخارج مصر»، مشيرًا إلى أن هدف أشرف لاشين الحاسم منح الأهلي لقب السوبر المصري لكرة اليد على حساب الزمالك.

وأكد عبد الجواد أن تتويج الأهلي بالبطولة يعكس حالة التفوق التي يعيشها الفريق خلال الفترة الأخيرة، مشيدًا بجهود جميع العاملين داخل النادي، خاصة المسؤولين عن قطاع الصالات، ودورهم في تحقيق هذه الإنجازات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار حصد البطولات يحسب لكل العاملين بالنادي الأهلي، في ظل النتائج التي تحققها فرق الألعاب المختلفة.